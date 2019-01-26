وزير التعليم ردًا على انتقاد النظام الجديد: وضعه متخصصون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تقييم النظام الجديد لا يقاس بمدى رضا المجتمع عنه، مؤكدًا أن الحديث بهذا المنطق ليس منصفًا.

وأضاف شوقي، خلال الحوار المجتمعي حول تطوير التعليم، ببرنامج "نقطة حوار"، المُذاع عبر فضائية "BBC"، مساء الجمعة، أن النظام الجديد وضعته مجالس متخصصة في تطوير التعليم بجانب الحوار المجتمعي.

وتابع ردًا على تساؤل أحد أولياء الأمور، بشأن الاعتماد على التابلت بجانب الكتاب المدرسي رغم عدم جاهزية الطالب والمدرس لاستخدامه: "الطالب المصري عنده استعداد وقدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة.. والوزارة دربت المعلمين ويؤدون أداءً أكثر من الممتاز في الفصول".

وأوضح: "الامتحانات توضع بنظام إلكترونى، ولا يعلمها أحد، مضيفًا: "الامتحانات تنتقل من بنك المعرفة، إلى جهاز الطالب (لتابلت)، والإجابة تكون عبر الإنترنت، وتُصحح إلكترونيًا".

وقال شوقي: "نقف في استاد القاهرة ونجيب الشعب كله نتكلم معاه في التطوير أو نعمل استفتاء في الشارع على تطبيق النظام الجديد! اللي أقر التطوير ناس متخصصين في المجال".