أخبار مصر | عاجل.. أول رد فعل رسمي على فيديو "طفل البلكونة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد فعل رسمي على فيديو "طفل البلكونة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المجلس القومى للطفولة والأمومة، اليوم الجمعة، ببلاغ للنائب العام، فى واقعة تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعي، لفيديو مصور لسيدة تقوم بدفع طفل من شباك إحدى الشقق بالدور الثالث لبلكونة الشقة المجاورة، بمنطقة حدائق أكتوبر، بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس، أن خطة نجدة الطفل (16000) سجل البلاغ رقم (150046) بتاريخ 25 يناير 2019، نقلاً عن مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أوضح الفيديو أن السيدة تحاول إدخال الطفل من شباك شرفة المنزل إلى "بلكونة" لفتح باب الشقة المغلقة نظرا لأن السيدة فقدت مفاتيحها، وذلك وسط صراخ وإستغاثة الطفل بأنه لا يستطيع وسيقع، وصيحات الجيران بأن الطفل معرض للسقوط.

وأشارت "العشماوي" إلى أنه حرصًا على مستقبل الطفل ولوقف الإنتهاكات التي تعرض لها، حيث أظهرت هذه الواقعة إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وتعريضه للخطر، وفقا لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فقد تم إبلاغ مكتب السيد النائب العام، لاتخاذ اللازم بشأن هذه الواقعة.

وأكدت أن المجلس يتابع على مدار الـ24 ساعة، ويرصد أي إنتهاكات قد يتعرض لها الأطفال، ليتدخل على الفور لحماية أي طفل معرض للخطر.