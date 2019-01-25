شكرا لقرائتكم خبر عن الامتحانات التجريبية لـ«الثانوية» فى «الميزان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على مدار أسبوعين متتاليين خاض نحو 582 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى الامتحانات التجريبية الأولى بالنظام الجديد للثانوية العامة التراكمية والتى تم تطبيقها بدءا من العام الدراسى الحالى 2018-2019 ولمدة 3 سنوات، حيث يؤدى الطلاب 12 امتحانًا يحصدون خلالها الدرجات الأعلى لتؤهلهم للالتحاق بالجامعات.

وعلى الرغم من اعتبار الامتحانات الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوى للعام الحالى تجريبية ولن تضاف درجاتها لمجموع الثانوية التراكمية، ورغم السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى داخل اللجان لتطبيق نظام الـ«أوبن بوك»، إلا أن جميع الامتحانات تم تسريبها وتداول الطلاب إجابتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» وهو ما تسبب فى حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض للتجربة، حيث وصفها البعض ثورة على نمط الأسئلة المعتمدة على الحفظ والتلقين، وإجبار الطلاب على التفكير والبحث الحر عن المعلومة، فيما اعتبر آخرون أن الامتحانات التجريبية عبارة عن مسرحية وإهدار للمال العام، وأنها أثبتت فشلها فى تحقيق الهدف الأساسى منها، وهو وقف التسريبات وتقليل الغش بين طلاب المرحلة الثانوية.

الطلاب: التقييم الآن مرحلة مبكرة

بعد انتهاء الامتحانات أكد طلاب الدفعة الأولى من الثانوية التراكمية، أنه من المبكر جدا تقييم تجربة الامتحانات بنظام الأوبن بوك من أول مرة، لافتين أن الصورة ستضح خلال باقى الامتحانات المقبلة فى مارس ومايو ويونيو، مشيرين إلى عدد من السلبيات والإيجابيات التى ظهرت خلال فترة الامتحانات وهى:

الإيجابيات

- سهولة امتحانات الأحياء واللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا والفلسفة والتاريخ.

- الأسئلة مختلفة وبعيدة تماما عن الحفظ والتلقين وغير متوقعة.

- تغيير طريقة الطلاب فى الاستذكار والحفظ والتكرار.

- تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية لعدم توقع الأسئلة وإجابتها النموذجية.

- التخلص من رعب امتحانات الثانوية العامة بشكلها القديم وفكرة الامتحان القومى المصيرى.

السلبيات

- صعوبة امتحانات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء.

- بعض الأسئلة تعجيزية ومن منهج الفصل الدراسى الثانى أو خارج المنهج، والاختيارات من متعدد متشابهة المعنى.

- جميع الامتحانات تم تسريبها قبل انعقاد كل مادة على مواقع التواصل الاجتماعى، ما أفقدها معناها والهدف منها وأنهى مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

- دمج فروع الرياضيات بامتحان واحد ظلم كبير، والوقت المخصص للإجابة لا يتناسب مع المواد العلمية مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات.

- لا يوجد أى تدريب للمعلمين أو للطلاب على النظام الجديد أو طرق التدريس، وكذلك المناهج قائمة على الحفظ والتلقين والحشو والتكرار.