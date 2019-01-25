شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء مؤيدون: تقضى على الغش.. ومحاكاة للدول المتقدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يرى الدكتور مصطفى النشار، الخبير التربوى، أن التجربة لا تزال فى بدايتها وغير متاح تقييمها بدون إظهار النتائج، فالغرض من الثانوية التراكمية هدف نبيل وجيد جدا وهو تطوير نظم الامتحانات كجزء من تطوير التعليم، ويجب أن يكون هذا النمط من الامتحانات والأسئلة التى تقيس قدرة الطلاب على الفهم وليس الحفظ والاعتماد على النقاش والبحث الحر عن المعلومة واستخدام الكتاب المدرسى لكن المشكلة تكمن فى تسريب الأسئلة ويجب تطهير الوزارة من المسربين والفاسدين.

وتابع النشار أنه عند إلغاء الامتحان القومى الموحد الورقى وتطبيق الامتحانات الإلكترونية سيتم القضاء على التسريب والغش، ولا يمكن أن نحكم على التجربة بالفشل وهى عبارة عن تجربة فقط لن يتم الاعتداد بها فى تقييم الطلاب بنهاية العام، مضيفًأ أنه يجب على الرأى العام تقبل التغيير فى نظم الامتحان والتحول للطرق الإلكترونية ومحاكاة الدول المتقدمة فى التعليم.

ويرى الدكتور حسنى السيد، الخبير التربوى، أن التجربة جيدة ونبيلة، لكنها بحاجة للتجريب قبل التعميم على عينة من الطلاب وإجراء حوار مجتمعى حولها بمشاركة الطلاب والخبراء وأولياء الأمور، وعدم التسرع فى تطبيق التجربة وتعميمها لتفادى ظهور سلبيات كثيرة مثل الغش، فالطلاب غير معتادين على هذه النوعية من الأسئلة، عدم وجود درجات يجعل الطالب يستخف بالتجربة، وكذلك عدم تدريب المعلمين على هذه الأسئلة داخل الفصل، وإن كانت الإيجابيات تتمثل فى اعتياد الطلاب على الثقة والبحث والتفكير عن المعلومة وليس الحفظ والتلقين فقط.