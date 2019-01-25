شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمين المستقلة»: أسلوب التدريس لم يتغير.. وما يحدث «ضحك ع الناس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يرى حسين إبراهيم، الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، أن تغيير أسلوب الامتحانات وطرق التقييم بدون تغيير باقى عناصر النظام التعليمى لا يعتبر تطويرا، فالمناهج كما هى دون تغيير، وكذلك الوسائل التعليمية والخطة الزمنية والخريطة الدراسية وطرق التدريس لم تتغير، وبالتالى تغيير جزء من كل لا يعتبر تطويرا.

وأضاف أن الامتحانات بدون درجات، ولن تضاف للمجموع، ويتم السماح باستخدام الكتاب المدرسى ومع ذلك تم تسريب الامتحان وبالتالى ما يحدث «ضحك على الناس»، ولنجاح نظام الأوبن بوك يجب تغيير جميع عناصر المنظومة، بدءا من تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمعلمين وتدريبهم وإعدادهم جيدا لهذا النظام، وكذلك وضع مناهج جديدة تعتمد على الفهم والبحث والتفكير وتأهيل المدارس والفصول.

وتقع مسؤولية تسريب الامتحانات على وزارة التربية والتعليم، وليس من الإنصاف اتهام المدرسين بتسريب الأسئلة واعتبارهم «شماعة» وتحميلهم فشل نظام تعليمى غير ملائم للمجتمع المصرى، فتغيير نظام الامتحانات دون تغيير باقى عناصر المنظومة التعليمية يعتبر ترقيعا وليس تطويرا.

ويتابع: الحديث عن إلغاء الدروس الخصوصية بنظام الامتحانات الجديد، لغة يستخدمها الوزير لدغدغة مشاعر أولياء الأمور والحصول على تأييدهم، ولن يتم القضاء عليها لأنها عرض لمرض يجب علاجه وهو الارتقاء بوضع المعلمين وتدريبهم وتطوير المدارس ووضع مناهج جديدة والتطوير الشامل لمنظومة التعليم.