شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يطلق مبادرة «نور حياة» السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحضر الرئيس عبدالفتاح السيسى، غدًا، السبت، احتفالية صندوق تحيا مصر، التى تقام تحت رعايته. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه من المنتظر أن يقوم الرئيس بتكريم نماذج من المتبرعين لصندوق تحيا مصر، كدعوة للاستمرار فى الجهد والعطاء تدعيما لمبادئ التكافل والتشارك بين أبناء الوطن الواحد.

وأضاف «راضى» أنه من المنتظر أن يطلق الرئيس رسميا مبادرة «نور حياة» لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار التى سينفذها صندوق تحيا مصر فى جميع محافظات الجمهورية.

هذا وتستهدف المبادرة الكشف على عدد كبير من الطلاب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 2 مليون مواطن من الحالات الأولى بالرعاية، وتوفير مليون نظارة طبية، وإجراء 250 ألف عملية جراحية فى العيون.

كما تستهدف المبادرة تقديم الخدمات البصرية لـ2 مليون مواطن، وإجراء ما يزيد على 200 ألف تدخل جراحى مع العلاج والمتابعة، وذلك للحد من ضعف وفقدان الإبصار مع توفير خدمة مميزة للفئات الأكثر احتياجا، إضافة إلى العمل على إعادة دمج وتمكين ضعاف البصر، ورفع الوعى لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التى يمكن تجنبها.