شكرا لقرائتكم خبر عن زى موحد وشعار «أنا متطوع»: «600» شاب وفتاة بمعرض الكتاب لمساعدة الزوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عند دخولك من البوابات المؤدية إلى معرض الكتاب منذ اللحظات الأولى لافتتاحه وحتى إغلاقه، تجد مجموعة من الشباب والفتيات يقفون بزى موحد صفاً واحداً يميناً ويساراً، ينتظرونك بابتسامة خفيفة وبكل حماس ونشاط، ويبادرون بمساعدتك، ويتلقون الأسئلة والشكاوى، لإتمام زيارة المعرض بسلاسة دون صعوبة، رافعين شعار «أنا متطوع».

«أنا متطوع»، مبادرة تنطلق للسنة الثانية على التوالى، وذلك بالتعاون بين الهيئة العامة للكتاب مع كلية الآداب جامعة عين شمس، ومن خلال صفحة الهيئة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، تم تلقى العديد من الطلبات من الشباب سواء من جامعة عين شمس أو على مستوى طلبة الجمهورية.

ويقول وسام العوام، مسؤول العلاقات العامة بكلية الآداب جامعة عين شمس، والمسؤول عن المبادرة، «تقدم لنا حوالى 1000 شخص، تم اختيار 600 منهم بعد إجراء المقابلات الشخصية كمتطوعين داخل المعرض، مقسمين إلى طلبة من أقسام كلية الآداب، وطلبة من الخارج، كما تم تقسيمهم إلى مجموعات مصغرة، كل واحدة منهم تقوم بدور معين نظراً لكثافة زوار المعرض.

وأضاف العوام: «تم تقسيم المتطوعين إلى 3 فئات، الفئة الأولى تتلخص فى إرشاد ومنظمين، وذلك بعد حصول المتطوعين على خرائط داخل المعرض، تحتوى على كافة الأماكن والقاعات التى يقام بها أهم الفعاليات»، بينما الفئة الثانية، تختص بالصحافة والإعلام، ودورها يتلخص فى توثيق كافة الندوات وحفل التوقعيات والمناسبات الفنية والأدبية ونشرها فى اليوم التالى بالمجلة الخاصة بمعرض الكتاب، أما الفئة الثالثة والأخيرة فيكمن دورها فى تسجيل جميع الأحداث داخل أرض المعارض «صورة وفيديو» لنشرها على الصفحة الخاصة بالهيئة لتوثيق هذا الحدث المهم. ويضيف العوام: «بالرغم من انتقال المعرض إلى مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس، إلا أن هناك إقبالا كثيفا من جانب الزوار هذا العام، عكس ما تردد قبل انطلاقه، فهناك فرق ملحوظ بين هذا العام والسابق فى تنظيم المعرض».