شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن البحيرة» توجه بمساعدة 19 مشردًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حاتم أبوالنجا، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة، عثور فريق التدخل السريع بالمديرية خلال المرور الميداني بمركز ومدينة دمنهور على 19 شخصًا من المشردين بلا مأوى، حالاتهم متنوعة ما بين مسنين وشباب وأطفال، تم إقناع بعضهم بالذهاب لإحدى المؤسسات الإيوائية التابعة للمديرية، وبعضهم رفض، وقام الفريق بتقديم وجبات ساخنة وبطاطين بالإضافة إلى مساعدات مادية وعينية تشمل وسائل المواصلات ومعاش تكافل وكرامة ومصروفات دراسية، ويقوم الفريق بمحاولة إقناعهم مرة أخرى بالانضمام لإحدى دور الرعاية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة العمل على تقديم يد العون والمساعدة للمشردين بلا مأوى وكبار السن وأطفال الشوارع، وتفعيلا للحملة التي أطلقت منذ يومين، لوقاية المشردين في الشوارع من موجات البرد القارس في الشتاء.

وناشد «أبوالنجا» المواطنين سرعة إبلاغ فريق التدخل السريع عن تواجد أطفال أو مسنين أو فتيات بلا مأوى تطلب يد العون أو المساعدة أو الرعاية لعمل اللازم.

كان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قام بتكليف مديرية التضامن بضرورة قيام فريق التدخل السريع بالمديرية بالنزول ميدانيًا بمدن ومراكز المحافظة لحصر كل الحالات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإيداع الاطفال بلا مأوى والمشردين بالشوارع بأحد دور الرعاية وحل كل المشكلات، وإيداعهم دور الرعاية المناسبة حسب كل فئة لرعايتهم وبحث حالتهم الصحية والبحث عن أهاليهم وذويهم، وذلك بمساعدة فرق من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.