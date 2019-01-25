شكرا لقرائتكم خبر عن «الصابر»: زيادة الطلب على الأسمدة ستستمر بمعدل نمو 1% خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عوض الصابر، الرئیس الجديد لمجلس إدارة الاتحاد العربى للأسمدة، إن الملتقى الدولى الخامس والعشرين للاتحاد يتزامن مع زيادة الطلب العالمى على الأسمدة بنسبة 0.9 % خلال 2017-2018، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة بمعدل نمو 1% خلال 2018-2019، متوقعًا أن يرتفع الاستخدام العالمى للنيتروجين بمعدل 0.5% والفوسفات 0.9% والبوتاس 2.3%

وأضاف أن قطاع الأسمدة العربیة استطاع أن یرسخ مكانته فى السوق العالمیة نتیجة لوفرة المواد الخام، كما أن صناعة الأسمدة تمثل عوائدها أهمیة كبیرة للاقتصاد بما تمتلكه من الغاز الطبیعى وصخر الفوسفات والبوتاس، مشیرًا إلى أن الدول العربیة المنتجة والمصدرة للأسمدة وخاماتها تساهم عوائدها بدون شك فى دعم التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة فى الدول المنتجة. من جانبه، أضاف المهندس محمد عبدالله زعين، الأمين العام للاتحاد، فى تصريح خاص، أن الملتقى الدولى للأسمدة هو الحدث الاقتصادى الأبرز على صعید صناعة الأسمدة فى المنطقة العربیة والشرق الأوسط، وبحضور متوقع یتجاوز الـ500 شخصیة مهمة فى قطاع الأسمدة من رؤساء شركات الأسمدة العربیة والدولیة ورؤساء المنظمات والهیئات الدولیة ذات العلاقة وعدد كبیر من كبار الخبراء بالإضافة إلى أن التنفیذیین والمدراء العامين یمثلون ما یزید على 134 شركة وهیئة من أكثر من 30 دولة من أنحاء العالم.

وتتضمن محاور المؤتمر العديد من القضايا المهمة منها سیاسات الأسمدة فى المنطقة العربیة، العوامل التى تؤثر على صناعة الأسمدة، نظرة عامة على أسواق العرض والطلب العالمیة، التوقعات العالمیة للنفط والغاز والآثار المترتبة على أسواق الأسمدة، الوعى والاستخدام الفعال للأسمدة، استخدام الأسمدة فى أفریقیا، التنمیة المستدامة لصناعة الأسمدة، العمل من أجل تحقیق الأمن الغذائى العالمى.