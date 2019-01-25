محامية ونصف دستة أشرار (تفاصيل كاملة)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت نيابة ببا ببنى سويفق تحقيقات موسعة فى اتهام مواطنين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه للبناء على أراض زراعية، اشتركوا مع محامية و6 آخرين، فى تزوير خطابات صادرة من الإدارة الزراعية التابعة لمركز ببا، والوحدة المحلية لمجلس قروى «طنسا بنى مالو»، التابع لمجلس مدينة ببا، قدموها لمحكمة ببا الجزئية، بإزالة مخالفات البناء على الأرض الزراعية وحصولهم على براءات من المحكمة.

وطلبت النيابة العامة ببنى سويف، من مباحث الأموال العامة بالمحافظة، مراجعة 6 قضايا تم الحكم فيها، للتحقق من صدور الخطابات المزورة، وتقديمها لمحكمة ببا الجزئية، التى أصدرت حكما بإزالة مخالفات البناء على أرض زراعية، وهى القضية رقم ١٧٠٥٠ لسنة ٢٠١٣ جنح مركز ببا، والقضية رقم ٣٠١٥ لسنة ٢٠١٢ جنح مركز ببا، والقضية رقم ١١١٨٠ لسنة ٢٠١٣ جنح مركز ببا، والقضية رقم ٢٦٩٥٦ لسنة ٢٠١٤ جنح مركز ببا، والقضية رقم ٢٤٨٨٥ لسنة ٢٠١٥، والقضية رقم ١٥١٠٥ لسنة ٢٠١٤ جنح مركز ببا.

وتلقت النيابة العامة ببنى سويف من إدارة ببا الزراعية، قسم حماية الأراضى، إفادة بأن جميع المخالفات المشار إليها فى القضايا ما زالت قائمة، وأن الخطابات المنسوب صدورها لإدارة ببا الزراعية، لم تصدر عنها، كما ردت الوحدة المحلية لقرية طنسا بنى مالو، قسم التنظيم العمرانى، على نيابة ببا، بإفادة بأن الخطابات المنسوب صدورها للوحدة المحلية لقرية طنسا بنى مالو، بمركز ببا غير صادرة عنها.

وكشفت تحقيقات مباحث الأموال العامة ببنى سويف، برئاسة المقدم أحمد مكى، رئيس مباحث الأموال العامة وبإشراف العميد محمد ضبش، مدير البحث الجنائى، أنه فى غضون عام 2018 تقدم «ج.إع»، مشرف عام حماية الأراضى بإدارة ببا الزراعية مقيم بندر ببا، بمذكرة لنيابة ببا، تؤكد أنه أثناء قيام المسؤولين بإدارة ببا الزراعية، بقسم حماية الأراضى، بمراجعة القضايا المحررة ضد القائمين بارتكاب مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، بدائرة مركز ببا.

وتبين حصول عدد من المخالفين على أحكام قضائية، بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، المقضى بها بناء على خطابات قدمت لمحكمة ببا، منسوب صدورها لإدارة ببا الزراعية، وتتضمن إزالة أسباب المخالفة. وبفحص تلك الخطابات تبين أنها مزورة، وغير صادرة من إدارة ببا الزراعية، وتم تحرير المحضر رقم 6479 ادارى مركز ببا لسنة 2018.

وأكدت تحقيقات مباحث الأموال العامة، أنه تم حصر 4 قضايا بيانها كالتالى: القضية رقم 16596 لسنة 2012 جنح مركز ببا والمقيدة برقم 9958 لسنة 2018 جنح مستأنف ببا ضد المتهم «ع. ر. ع.م»، 45 سنة، مهندس زراعى بالوحدة الزراعية قرية قمبش، مقيم قرية منيل موسى، مركز ببا، حبس سنة والإيقاف وغرامة 10 آلاف جنيه، بجلسة 14 يوليو 2018، والقضية الثانية رقم 3700 لسنة 2016 جنح مركز ببا والمقيدة برقم 6317 لسنة 2018 جنح مستأنف ببا، ضد المتهم «م. ى. م.ع» 44 سنة، مهندس زراعى بإدارة ببا مقيم قرية البكرية، مركز ببا، حبس لمدة عام والإيقاف وغرامة 10 آلاف جنيه بجلسة 21 إبريل 2018، والقضية الثالثة رقم 11735 لسنة 2015 جنح مركز ببا، والمقيدة برقم 6139 لسنة 2017 جنح مستأنف ببا، ضد المتهم «ن. ع. م.م.» 57 سنة، وكيل مدرسة الإمام الإعدادية المشتركة، مقيم قرية الإمام بمركز ببا، حبس سنة والإيقاف وغرامة 10000 جنيه بجلسة 25 يونيو 2018، والقضية الرابعة رقم 22577/2017 جنح مركز ببا والمقيدة برقم 9843 م2018 جنح مستأنف ببا ضد المتهم »ر. ز. م. ا.« 50 سنة، صاحب مكتب الجواهر لتجارة وتوزيع السلع الغذائية، مقيم قرية كوم الصعايدة بمركز ببا، حبس سنة والإيقاف وغرامة 1000 جنيه بجلسة 24 يونيو 2018.

وتم إجراء التحريات حول الوقائع تبين اشتراك المحكوم عليهم مع «إ. م. ق.ص» 36 سنة محامية، حر، بمركز ببا، و6 آخرين جار تحديدهم، باصطناع وتزور محررات رسمية (الخطابات المقدمة لمحكمة ببا والمنسوب صدورها لإدارة ببا الزراعية) على خلاف الحقيقة، ومهرها بأختام مقلدة، منسوبة لإدارة ببا الزراعية، وتوقيعات منسوبة لإدارة ببا الزراعية، تنطوى «زورا» على زوال أسباب مخالفة البناء على الأراضى الزراعية، والمحرر بشأنها القضايا الأربع السابقة، مقابل الحصول على مبالغ مالية من المتهمين.

وتبين من تحريات الأموال العامة، قيام مواطنين آخرين بدائرة مركز ببا والمحرر ضدهم قضايا بناء على الأراضى الزراعية بدائرة المركز، بالحصول على خطابات منسوبة صدورها لإدارة ببا الزراعية، قسم حماية الأراضى، وقسم التنظيم العمرانى، بالوحدة المحلية لقرية طنسا بنى مالو، دائرة مركز ببا تفيد بزوال أسباب المخالفة وتمكنهم بموجب تلك الخطابات المزورة، من الحصول على أحكام قضائية، بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها فى تلك القضايا، وتم حصر 6 قضايا أخرى وهى: القضية رقم 17050/2013 جنح مركز ببا، والمقيدة برقم 11369م2018 جنح مستأنف ببا، بناء على أرض زراعية، ضد المتهم «ر. ك. ص. ط» 54 سنة، فلاح، مقيم عزبة عوض عريان، قرية بنى ماضى، مركز ببا، حضورى بجلسة 25 فبراير 2016 سنة حبس وغرامة وعشرة آلاف جنيها، استأنف جلسة 25 يونيو 2018، وعارض استئنافيا لجلسة 1 ديسمبر 2018 قضى بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس بجلسة 24 ديسمبر 2018، والقضية الثانية رقم 3015/2012 جنح مركز ببا، والمقيدة برقم 11366 /2018، جنح مستأنف بباة.