شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: فحص 27.8 مليون شخص منذ انطلاق مبادرة السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد فحص ١٤ مليونا و٧٧٧ ألف مواطن حتى الجمعة ٢٥ يناير، في المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار «١٠٠ مليون صحة».

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن إجمالي من تم فحصهم في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي بلغ ٢٧ مليونا و٨٤٥ ألف و٤٢٤ مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين، للاطمئنان عليهم، وعلاج من يثبت إصابته بالمجان.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان د.خالد مجاهد، أنه تم فحص ٦٠٠ ألف طالب بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة، وذلك في محافظات المرحلة الأولى التسع.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، بإجمالي عدد مشاركين ٥ ملايين و٧٤٧ ألف مواطن، تليها المنوفية بـ مليون و٨٣١ ألف مواطن، ثم سوهاج بـ مليون و٧٨٧ ألف مواطن، ثم كفر الشيخ بـ مليون و٤١٢ ألف مواطن، ثم بني سويف بـ مليون و٢١٨ ألف مواطن، ثم أسوان بـ ٧٥٩ ألف مواطن، ثم الإسماعيلية بـ ٧٥٣ ألف مواطن.

ولفت إلى توجيه وزيرة الصحة بإعداد دورات تدريبية للقائمين على المبادرة الرئاسية قبل بدء كل مرحلة، لافتا إلى بدء دورة تدريبية للقائمين على المبادرة في مرحلتها الثالثة، منذ أول أمس الأربعاء وتستمر لمدة سبعة أيام وتستهدف تدريب ١٧٦٥ عضوا، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإعطاء شهادات تكريمية للقائمين على المبادرة تحفيزاً لهم، لمشاركتهم في هذه الحملة القومية.

وأكد «مجاهد» أن كل متدرب سيقوم بتدريب مجموعة عمل، موضحا أن الدورات التدريبية تتضمن التدريب على استخدام الكواشف الخاصة بفيروس «سي»، والتدريب على أساسيات فحص الأمراض غير السارية، وعلى مهارات الاتصال والتعامل مع المواطنين المفحوصين، كما سيتم التدريب أيضا على الإدخال الإلكتروني على برنامج المسح.

يذكر أن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية من المقرر لها ان تنطلق في الأول من مارس المقبل، وتستمر حتى ٣٠ أبريل ٢٠١٩، وذلك في ٧ محافظات هي الوادي الجديد، والجيزة، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والمنيا، وقنا.