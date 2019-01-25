شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» تنعى مواطنًا مسلمًا ضحى بحياته لمنع التحرش بسيدة مسيحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت دار الإفتاء المصرية مواطنا مصريًا ضحى بحياته دفاعا عن سيدة قبطية تعرضت للتحرش بمنطقة البساتين واستغاثت لنجدتها.

وأشادت دار الإفتاء في بيانها، الجمعة، بشجاعة المواطن الذي استجاب لاستغاثة سيدة قبطية من أهالى منطقة سكنه ولم يمنعه اختلاف الدين من نجدتها والدفاع عنها ما يعكس وحدة النسيج الوطنى المصري.

وأكدت دار الافتاء أن هذه الواقعة وغيرها من الوقائع تؤكد وحدة التلاحم الوطنى تعكس قوة ومتانة الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين وأنه لا فرق مطلقا بين مسلم وأخيه المسيحى.

وتقدمت دار الافتاء المصرية بخالص العزاء لأسرة المواطن الشهيد، سائلة المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.