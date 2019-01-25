رئيس الهيئة العربية للتصنيع يوقع مذكرة تفاهم مع شركة ألمانية لتبادل الخبرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الفريق عبد المنعم التراس ، رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، مذكرة تفاهم لتوطين التكنولوجيا وتبادل الخبرات الفنية مع ، كريستيان ثونز ، رئيس مجلس إدارة عملاق الصناعة الألمانية DMG Mori ، في إطار الزيارة التي أجراها التراس للشركة الألمانية بمقرها الرئيسي في بيلفلد بألمانيا وتفقده لأحد المعارض الدولية التابعة لها.

استهدفت الزيارة العمل على تعزيز عملية توطين التكنولوجيا الألمانية المتطورة بمصر وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة الآلية لعمليات التصنيع، والرقمنة، وتلبية احتياجات الصناعات الفضائية والطبية والطاقة ، وتكلل مذكرة التفاهم ثمار الشراكة الممتدة لأربعين عاما بين الهيئة و DMG MO حيث يرتبط الجانبانعلاقة طويلة الأمد تبلغ أربعين عاما من خلال التعاون بين مصانع الهيئة والعملاق الألماني في تصنيع الطائرات والالكترونيات ووسائل النقل.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري كانت DMG MORI قد افتتحت مركز التكنولوجيا والحلول المبتكرة في الجامعة الألمانية بالقاهرة لتثقيف وتدريب شباب المهندسين المصريين ومطوري البرامج الالكترونية وقد ساندت الهيئة العربية للتصنيع هذه الخطوة.

ومن جانبه أعرب التراس ، عن اهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية مع الشركات العاملة بمجال التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقاتها مضيفا أن التعاون معDMG MORI يستهدف دعم التصنيع في القارة الأفريقية ومؤكدا على أن ذلك هدفا استراتيجيا للهيئة وDMG MORI.

وشدد التراس ، على دور الهيئة في عملية تعزيز توطين التقانة الرقمية وتقنيات التصنيع المستقبلي لتوفير أفضل الممارسات الإنتاجية والصناعية الوطنية والإفريقية ، كما أكد التراس ، على ثقته التامة بالشركة الألمانية وبإدراكها لإمكانيات مصر والمنطقة الأفريقية وتقديرها لعملائها فضلا عن تميزها بمجالات التصنيع الخاصة بالطائرات والسيارات والمجالات الطبية والعسكرية وتطبيقات الليزر.

وأعرب كريستيان ثونز ، رئيس مجلس إدارة DMG MORI عن تقديره لهذا التعاون بين الهيئة وDMG MORI واصفا إياها بأنها خطوة رائدة لمصر وللمنطقة الأفريقية لتوطين التكنولوجيا الدولية مضيفا أن مصر هى مفتاح إفريقيا وقلبها الصناعي ومؤكدا على دور مصر في المساهمة في عمليات التنمية الصناعية والتقدم التكنولوجي بإفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن DMG MORI الشركة الأولى عالميا في مجالات الصناعات الكهربائية والطبية والتكنولوجيا المتقدمة للصناعات الفضائية ولها مراكزها الصناعية التي تبلغ 157 موقعًا للمبيعات والخدمات والتصنيع موزعة على 79 دولة.

وتتضمن المذكرة تدريب العاملين بالهيئة وبناء قدراتهم بالتعاون مع أكاديمية DMG MORI أحد أهم أولويات التراس خلال الفترة المقبلة، كما ضمت مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى عملية التوطين التكنولوجي، توفير آليات التعلم المستمر للعاملين بالهيئة بكافة تخصصاتهم وتقديم مجموعة من الدورات التدريبية عالية المستوى لمصر وللدول الأفريقية الأخرى عبر أكاديمية DMG MORI.

وكانت أكاديمية DMG Mori قد قامت بتجهيز ما يقرب من 4000 مدرسة صناعية في جميع أنحاء العالم وتتولى تدريب أكثر من 20 ألف عامل وخبير سنويا ، وتشمل العملية التدريبية بمذكرة التفاهم تطبيقات الحاسب الآلي الخاصة بالتصنيع بكافة أفرعه وإدارة المخاطر وحلول العمليات والإدارة الآلية للمصانع وآليات الدعم الفني واللوجسيتي للعملاء.