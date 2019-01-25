شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من تشققات القدمين فى الشتاء.. 10 طرق من الطبيعة لعلاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "بولد سكاى الهندية" فى تقرير لها اليوم ، ان الكعوب المتشققة تؤرق الكثير من السيدات ،وهى تصيب فى الشتاء اكثر من فصل الشتاء ، فهل فكرت في تدليل قدميك؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فإن أول شيء ربما فكرت به سيكون باديكير مريح، أليس كذلك؟

فهو يساعد على إرخاء عضلاتك وتهدئة القدمين والتعب، ربما يكون باديكير أفضل طريقة لتجديد شبابك ، لكن هل تعلم أن اجراء الباديكير بشكل متكرر يمكن أن يضر أكثر مما ينفع؟.

وأضافت الصحيفة أن هناك حل سريع، وذلك باستخدام العلاجات المنزلية، فالعلاجات المنزلية هي الأفضل عندما يتعلق الأمر بالجمال لأنها آمنة تماما للاستخدام وهي فعالة من حيث التكلفة، وبالحديث عن القدمين ، فإن الكعوب المتشققة هي واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا، يمكن أن يشكل الكعب المتصدع مشكلة تجميلية بالإضافة إلى مشكلة أساسية حادة، ولذلك ، من الضروري للغاية علاج الكعب المتصدع اذا تم ملاحظتها.

ما الذي يسبب تشققات الاقدام ؟

عادة ما يحدث الكعب المتصدع بسبب عدم وجود الرطوبة، مثل جفاف الطقس البارد، أخذ حمام طويل باستخدام الصابون بكثرة والذى يصعب إزالته، والأقدام الجافة تصيب ايضا مرضى السكري.

كيفية علاج تشققات الكعبين ؟

1. زيت الأفوكادو وفيتامين E

غني بالزيوت الأساسية والفيتامينات والدهون، يساعد الأفوكادو على إصلاح البشرة الجافة ، وبالتالي معالجة الكعب المتشققة مع الاستخدام المنتظم.

2. الموز والباباي

يعمل الموز والبابايا معا كمرطب طبيعي للبشرة ، وبالتالي يعالج القدمين الجافين أو المتشققين عند استخدامهما مرارا وتكرارا، كما أنها تجعل البشرة ناعمة وسلسة.

3. ماء الورد و الجليسيرين

يمتلك ماء الورد خصائص مضادة للالتهاب و مطهرة تساعد في إصلاح الكعب المتصدع.

4. الليمون

يمتلك الليمون خصائص حمضية تساعد على شفاء الجلد الجاف والخشن ،وبالتالي معالجة الكعب المشقوق عند استخدامه موضعياً.

5. زيت الزيتون

زيت الزيتون يغذي قدميك ويجعلها ناعمة ونضرة.

6. دقيق الشوفان

الشوفان يحتوي على ترطيب الجلد وخصائص مضادة للالتهابات التي تساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة، مما يجعلها ناعمة ونضرة.

7. خل التفاح

يحتوي خل التفاح الخفيف على أحماض خفيفة تساعد على إزالة خلايا الجلد الميت وتليين البشرة الجافة، كما أنه يزيل الجلد من قدميك ويجعلها ناعمة .

8 .زيت جوز الهند و زبدة الكاكاو

يرطب زيت جوز الهند بشرتك، كما أنه يزيل خلايا الجلد الميتة، وبالتالي يعالج الكعب المتشققة.

9.صودا الخبز

ويستخدم كمقشر بشكل شائع ، صودا الخبز تزيل خلايا الجلد الميتة وتهدئ البشرة على قدميك ، وبالتالي تعالج الكعب المتشققة.

10. زيت السمسم

يغذي زيت السمسم ويرطب بشرتك، كما أنه يخفف التشققات بجلدك، ويشفى الكعب الجاف والمتشقق مع الاستخدام المنتظم.