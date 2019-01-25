شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة جمعية رسالة لمبادرة " نور حياة " التى يطلقها الرئيس السيسي في الاحتفال غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جمعية رسالة للأعمال الخيرية تضامنها مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي و تلبيتها و تفاعلها مع الدعوة الكريمة و حضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور "شريف عبد العظيم" غدا في احتفالية صندوق " تحيا مصر".
وتقوم " رسالة " بدور بارز و مهم في مجال المكفوفين و ضعاف البصر لأكثر من 10000 عشرة ألاف كفيف سنوياً بمشاركة 10000 عشرة ألاف متطوع لمساعدتهم في القراءة و الترجمة و دروس التقوية و دورات الكمبيوتر و الرحلات و الزيارات المنزلية للمكفوفين و دورات اللغات لجانب خدمة الرفيق الأمثل للكفيف و تلبية كافة احتياجاته من المشاوير الطبية و التعليمية و أخيرا كفالة الدواء و العلاج للمرضى بتكلفة 250 الف جنيه سنوياً.
جاء ذلك تفاعلا مع دعوات الرئيس، لتوفير حياة كريمة للمواطنين منذ بداية عام 2019.
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