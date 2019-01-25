”الخليج 365” يكشف عن أكثر من 4 آلاف مصنع تقود عجلة التنمية بمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول عددا من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "أكثر من 4 آلاف مصنع تقود عجلة التنمية فى مصر" وفيه: الحكومة تستهدف توطين قطاعات المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات البلاستيكية والغذائية ومواد البناء.. المصانع توفر 42.579 فرصة عمل مباشرة ب 5.4 مليار جنيه تتحملها الدولة.. والوحدات مجهزة بالتراخيص وبنظام الإيجار تسهيلاً على الشباب، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الرابعة من النسخة المطبوعة.

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