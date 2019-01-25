شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: السيسى وماكرون يبحثان تعظيم الشراكة بين مصر وفرنسا فى "قمة القاهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن لقاء القمة المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الاثنين، من المنتظر أن يتناول كافة جوانب العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا بهدف تعظيم الشراكة بينهما خاصة على الصعيد الاقتصادى والتجارى والثقافى.

وأضاف "راضى" لـ"الخليج 365"، أن المباحثات سأتناول أيضاً تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا والقارة الأفريقية تحت مظلة الرئاسة المصرية المنتظرة للاتحاد الأفريقى من خلال استكشاف فرص التعاون الثلاثى فى هذا الصدد لصالح عملية التنمية فى أفريقيا.

وأكد أنه سيتم التباحث كذلك بين الزعيمين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط والتى تمتد تداعياتها إلى منطقة البحر المتوسط.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، فى بيان، أن "الهجرة واللاجئين" ضمن ملفات أجندة الرئيس إيمانويل ماكرون فى زيارته للقاهرة، التى يبدأها الأحد، وتستغرق ثلاثة أيام.

وفى سياق متصل، أكدت تقارير صحفية فرنسية، أن زيارة "ماكرون" لمصر ستشهد مزيداً من الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية، موضحة أن الزيارة ستكون فرصة للشركات الفرنسية ورجال الأعمال الذين سيرافقون الوفد الرئاسى للتوقيع على عدد من العقود.

وأشارت التقارير الفرنسية إلى أن زيارة "ماكرون" ستكون حدثًا دبلوماسيًا من الدرجة الأولى، خاصة أن الرئيس السيسى تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، وباريس تسعى للتقارب مع القاهرة، وبالتالى تواصل شراكتها الاستراتيجية مع مصر التى لا تزال دولة رئيسية لاستقرار المنطقة.