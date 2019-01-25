شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: فحص 27.8 مليون مواطن منذ انطلاق حملة 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 14 مليون و 777 ألف مواطن حتى اليوم، بالمرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار " 100 مليون صحة".

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى 27 مليون و 845 ألف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين ، للاطمئنان عليهم، وعلاج من يثبت إصابته بالمجان.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص 600 ألف طالب بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة ، وذلك فى محافظات المرحلة الأولى التسعة.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية بمحافظات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية باجمالى عدد مشاركين 5 مليون و 747 ألف مواطن، تلتها المنوفية بـ مليون و 831 ألف مواطن، ثم سوهاج بـ مليون و 787 ألف مواطناً، ثم كفر الشيخ بـ مليون و 412 ألف مواطن، ثم بني سويف بـ مليون و 218 ألف مواطن، ثم اسوان بـ 759 ألف مواطن، ثم الاسماعيلية بـ 753 ألف مواطن.

وقال إن وزيرة الصحة، أكدت على إعداد دورات تدريبية للقائمين على المبادرة الرئاسية قبل بدء كل مرحلة، لافتا الى أنه تم بدء دورة تدريبية للقائمين على المبادرة فى مرحلتها الثالثة، بدأت الأربعاء وتستمر لمدة سبعة أيام وتستهدف تدريب 1765 عضوا.

ولفت إلى ان كل متدرب سيقوم بتدريب مجموعة عمل، موضحا أن الدورات التدريبية تتضمن التدريب على استخدام الكواشف الخاصة بفيروس "سي"، والتدريب على اساسيات فحص الأمراض غير السارية ، وعلى مهارات الاتصال والتعامل مع المواطنين المفحوصين، كما سيتم التدريب أيضا على الإدخال الالكتروني على برنامج المسح.

يذكر أن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية من المقرر لها أن تنطلق فى الأول من مارس المقبل وتستمر حتى ٣٠ أبريل ٢٠١٩، وذلك بمحافظات الوادي الجديد، و الجيزة، و الغربية، و الدقهلية، و الشرقية، و المنيا، وقنـــا.