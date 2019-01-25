شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيق الحضارى يختار ألوان الأبيض والبيج الفاتح والبيج الغامق لطلاء المبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد اجتماع بمقر الوزارة مع مسئولى كليات الفنون الجميلة وجهاز التنسيق الحضارى لتحديد واختيار الألوان المقترحة لطلاء وتشطيب واجهات المبانى والعقارات بالأحياء والمدن بالمحافظات و سيتم التنسيق مع المحافظين فى عملية التنفيذ.

وانتهى جهاز التنسيق الحضارى من اختيار ثلاثة ألوان لطلاء المبانى بالمحافظات، وحدد اللون الأبيض للمحافظات الساحلية والبيج الفاتح لمحافظات الوجة القبلى والبيج الغامق لمحافظات القاهرة الكبرى.

وكان اللواء محمود شعراوى قد قال فى تصريحات سابقة أننا نسعى الى اختيار الألوان التى تتناسب مع طبيعة وبيئة كل حى ومدينة ومحافظة لتخرج هذه المبانى فى النهاية بصورة جمالية وحضارية بدلاً من الطوب الاحمر الذى يغطى واجهات المناطق بصورة غير حضارية، و انه سيتم التنسيق مع المحافظات فى عملية التنفيذ وسيكون هناك متابعة من الوزارة لذلك.

واكد أن تكليف رئيس الجمهورية للمحافظين والذى وجه به الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الخميس الماضى والخاص بتوحيد طلاء واجهات المنازل فى المحافظات يأتى فى إطار تنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 .

وقال اللواء محمود شعراوى إن القانون يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل قبل توصيل المرافق لها من الأحياء والمدن.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو إعادة الشكل الجمالى والنسق الحضارى للمبانى والعقارات بالمحافظات، فى ظل وجود مبانى كثيرة فى مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية.

وأوضح الوزير شعراوى أن قانون البناء الموحد ينص أيضاً على مسئولية اتحاد الشاغلين بالعقارات الذى يرأسه أحد السكان على القيام بهذا الإجراء فى حالة عدم وجود المالك وذلك بالتنسيق مع الحى لتشطيب واجهات المنازل.

وأكد الوزير انه يتم إلزام كافة أصحاب العقارات فى المجتمعات العمرانية الجديدة أيضاً بتنفيذ هذا التكليف وعدم إعطاء مطابقة للمبنى إلا بعد تشطيب ودهان الواجهات الخاصة بالعقار.

وشدد اللواء محمود شعراوى، على أن المحافظين سيبدأون تنفيذ هذا التكليف لافتاً إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية من الوزارة للوقوف على أخر المستجدات لتنفيذ هذا القرار.

وأوضح شعراوى أنه سيتم إرسال كتاب دورى للمحافظين بإلزام كافة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والإدارات الهندسية بالتنسق مع اتحادات الشاغلين للمبانى والعقارات والمسجلة لديهم لتنفيذ هذا التكليف.