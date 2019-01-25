خبير في الأمن القومي: مصر قادرة على تفعيل التكامل بالقارة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكد اللواء محمد عبد الواحد خبير الأمن القومي والشئون الأفريقية أن مصر قادرة على تفعيل التكامل الإقليمي في كافة ربوع القارة الأفريقية سواء بين المنظمات الإقليمية أو الدول حتى تصل في النهاية الى تحقيق التنمية الشاملة لشعوبها.

وأوضح عبد الواحد ـ في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، خلال ندوة (الاتحاد الأفريقي والمستقبل)، التي عقدت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ـ أن مصر لديها العديد من الخطط والمبادرات الجديدة، ويمكن الاستفادة من تجاربها السابقة خلال الخمس سنوات الماضية ، في مجالات عدة وتطبيقها في القارة الأفريقية.

وأضاف أن مصر قادرة على إزالة جميع المعوقات واستكمال عملية الإصلاح المؤسسي والإداري والمالي للمفوضية الأفريقية والاتحاد الأفريقي بصفة عامة ، وأشار الى أن الاتحاد الأفريقي فكر في يوبيله الذهبي عام 2013 في أجندة مستقلة طموحة تنفذ على مدار 50 عاما لتلبية مطالب دول القارة الأفريقية.

ولفت عبد الواحد إلى أن مصر بإمكانها تقديم المزيد والمزيد شريطة أن يساعدها الاتحاد الأفريقي ويوفر لها الدعم المادي اللازم لاستكمال كافة المشاريع التنموية التي من أهمها إعادة البناء في الدول التي عانت من الحروب والصراعات ، بالإضافة إلى تفعيل آلية الأمن والسلم الأفريقي.