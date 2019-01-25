"البحوث الإسلامية": رجال الشرطة ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

هنأ مجمع البحوث الإسلامية، قوات الشرطة المصرية الأبطال في ذكرى تضحياتهم في الدفاع عن الوطن، مثمنًا تضحياتهم المستمرة للحفاظ على أمن مصر وسلامة شعبها وأراضيها.

وقال الدكتور محي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن ما يقوم به رجال الشرطة الأبطال سواء في الماضي أم الحاضر من تضحيات مستمرة لإقرار الأمن في الشارع المصري، والحفاظ الوطن ومقدارته، يعكس الدور المهم لهؤلاء الأبطال.

وأضاف "عفيفي": "رجال الشرطة وما يقومون به من جهد واضح، في دعم مسيرة الاستقرار والتضحية بأغلى مايملكون وهي النفس، يؤكد وطنية وانتماء هؤلاء الأبطال لمصرهم الحبيبة، كما يؤكد على أهمية الوقوف بجانبهم ودعمهم معنويا في حربهم مع القوات المسلحة الباسلة ضد قوى الإرهاب والتطرف".

ووجه مجمع البحوث الإسلامية، تحية تقدير وإعزاز للشهداء الأبرار من رجال الشرطة المصريه الذين ضحوا بأرواحهم لينعم المصريون بالأمن والأمان، وتحية تقدير واحترام إلى الأسر المصرية التي قدمت هؤلاء الشهداء لتحيا مصر.