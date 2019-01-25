بالصور.. أحمد عمر هاشم يشارك في الجناح السعودي بمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تصوير- أحمد النجار:

شارك الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، في فعاليات الجناح السعودي بمعرض الكتاب، اليوم الجمعة.

وظهر "هاشم"، على كرسي متحرك وسط مجموعة من تلامذته وأعضاء الجناح السعودي.

يشار إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، شارك هو الآخر في فعاليات الجناح السعودي اليوم، بصحبة محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب ونقيب السادة الأشراف، وخالد بن عبد الله النامي الملحق الثقافي بالسفارة السعودية بالقاهرة، وناصر الزهراني مؤسس مشروع "السلام عليك أيها النبي"، والدكتور أحمد عجيبة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ونخبة من المثقفين المصريين والعرب.

وقال "جمعة"، خلال كلمته، إن الإقبال الكثيف على معرض الكتاب هذا العام، يعد دليلا على حرص المجتمع على التزود بالثقافة الوسطية، وعلى لفظه لكل الأفكار المتشددة والمتطرفة.

وأوضح أن تفكيك الفكر المتطرف هو السبيل الأهم في المواجهة، مؤكدا أهمية الوقوف إلى جانب الدولة ودعم قوتها وتماسكها ووحدتها أمام هذه التنظيمات.