أخبار مصر | "القومي لشئون الإعاقة" يهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القومي لشئون الإعاقة" يهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع أعضاء هيئة الشرطة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ٦٧ لعيد الشرطة المصرية، مؤكدا أنه أثبت فيها رجال الشرطة أنهم مستعدون للتضحية بأرواحهم فداءً لهذا الوطن.

وأكد على الجهود المبذولة من قبل الشرطة المصرية، واستعدادهم للتضحية بكل ما يملكون من نفيس للتصدي للعمليات الإرهابية والدفاع عن مصر وشعبها العظيم، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في مهامهم الوطنية للحفاظ على مصر.