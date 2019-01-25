أخبار مصر | "القومي لشئون الإعاقة" يهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القومي لشئون الإعاقة" يهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد على الجهود المبذولة من قبل الشرطة المصرية، واستعدادهم للتضحية بكل ما يملكون من نفيس للتصدي للعمليات الإرهابية والدفاع عن مصر وشعبها العظيم، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في مهامهم الوطنية للحفاظ على مصر.
ويحل اليوم ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة الـ67 الذي يصادف 25 يناير من كل عام ويعد تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي
وتحل أيضا اليوم الذكرى الـ8 لاندلاع ثورة 25 يناير في مصر، وتظل بعض الميادين الرئيسية تذكر بأحداث عاشها المصريون في ذلك الوقت
وكانت المظاهرات التي بدأت في 25 يناير تمركزت في ميادين مصر المختلفة لمدة 18 يوما للمطالبة برحيل النظام قد دفعت الرئيس السابق حسني مبارك إلى التخلي عن السلطة بعد نحو ثلاثين عاما في الحكم.
واعتصم المتظاهرون في ميدان التحرير، وشهدت الشوارع الرئيسية احتفالات حاشدة عقب تنحي مبارك واعتبره البعض نقطة فارقة في تاريخ مصر الحديث
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