مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحال التجارية بالفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحال التجارية بالفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المحال التجارية إعترفوا بإرتكاب 10 وقائع سرقة.

أكدت معلومات وتحريات مباحث مركز شرطة يوسف الصديق بمديرية أمن الفيوم قيام مسجل جنائى وعاملين سنى 25، 33 "لهما معلومات جنائية".. بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المحال التجارية بإسلوب كسر الأقفال.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة المسجل (بندقية خرطوش و6 طلقات لذات العيار).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 10حوادث سرقة محلات بدوائر مراكز شرطة "يوسف الصديق، الشواشنة، إطسا" وأرشدوا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وفى سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية أن " سليمان ن. ح"، مزارع مُقيم قرية جلبانة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة صان الحجر بمحافظة الشرقية، هارب من سجن أبو زعبل خلال يناير عام 2011 أثناء التنفيذ عليه بعقوبة السجن المشدد لمدة 5 سنوات فى القضية رقم 3777 2008 جنايات مركز صان الحجر بالشرقية "الإتجار فى المواد المخدرة" والمسجل شقي خطر "مخدرات"؛ متواجد بإحدى العشش بناحية قرية جلبانة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.