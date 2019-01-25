مصر | سقوط عصابة النصب الأجنبية ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عصابة النصب الأجنبية ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، اثنين من عناصر تشكيل عصابة يحملون جنسيات أجنبية تخصصوا فى إرتكاب وقائع النصب والاستيلاء على أموال ضحاياهم.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بقيام ثلاثة آخرين يحملون جنسيات أجنبية "رجلان وسيدة" بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبلغ 20 ألف دولار، عقب إيهامه بقدرتهم على مضاعفة المبلغ.

وبجمع المعلومات وإجراء التحريات توصلت الجهود إلى تحديد مرتكبى الواقعة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الرجلين وبحوزتهما (5700 دولار من متحصلات الواقعة).

بمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهمة الهاربة وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث النصب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة.

على جانب أخر شهدت معظم المحاور والطرق، اليوم الجمعة، انتشارا أمنيًا ومروريًا مكثفا، ونشرت مديريتا أمن الجيزة والقاهرة، عناصر الانتشار السريع المزودين بالدراجات النارية؛ للانتقال لأماكن الاختناقات المرورية والحوادث على مستوى المحافظتين؛ للحد من آثارها السلبية على الحالة المرورية والتعامل معها وتحقيق أعلى سيولة مرورية ممكنة.

وكذلك السيطرة على جميع المحاور والميادين الرئيسية وضبط المخالفات المرورية أثناء تحرك القوات بكافة ربوع المحافظة بهدف تحقق الانضباط المرورى، وبث روح الطمأنينة فى نفوس المواطنين، يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وإشعار المواطنين بالتواجد المروري الفعال.