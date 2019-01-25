كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عصابة النصب الأجنبية ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بقيام ثلاثة آخرين يحملون جنسيات أجنبية "رجلان وسيدة" بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبلغ 20 ألف دولار، عقب إيهامه بقدرتهم على مضاعفة المبلغ.
وبجمع المعلومات وإجراء التحريات توصلت الجهود إلى تحديد مرتكبى الواقعة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الرجلين وبحوزتهما (5700 دولار من متحصلات الواقعة).
بمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهمة الهاربة وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث النصب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة.
على جانب أخر شهدت معظم المحاور والطرق، اليوم الجمعة، انتشارا أمنيًا ومروريًا مكثفا، ونشرت مديريتا أمن الجيزة والقاهرة، عناصر الانتشار السريع المزودين بالدراجات النارية؛ للانتقال لأماكن الاختناقات المرورية والحوادث على مستوى المحافظتين؛ للحد من آثارها السلبية على الحالة المرورية والتعامل معها وتحقيق أعلى سيولة مرورية ممكنة.
وكذلك السيطرة على جميع المحاور والميادين الرئيسية وضبط المخالفات المرورية أثناء تحرك القوات بكافة ربوع المحافظة بهدف تحقق الانضباط المرورى، وبث روح الطمأنينة فى نفوس المواطنين، يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وإشعار المواطنين بالتواجد المروري الفعال.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر | سقوط عصابة النصب الأجنبية ببولاق الدكرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.