شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبي على 2050 مريضًا في قافلة مجانية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار خطة وزارة الصحة والسكان وخطة المديرية وتحت رعاية الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، نفذت مديرية الصحة اليوم الجمعة، قافلة طبية علاجية شاملة بقرية بني عامر التابعة لمركز ومدينة الزقازيق.

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي «الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأسنان، الجلدية» كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٢٠٥٠ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، كما تم تحويل عدد ١٢حالة التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وأيضاً توعية لترشيد استهلاك المياه، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد جمال، منسق القوافل العلاجية بالمديرية.