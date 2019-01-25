شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول رحلة من أسوان إلى مطار سفنكس الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصلت، الجمعة، رحلة مصر للطيران إكسبريس، قادمة من مطار أسوان إلى مطار سفنكس الدولي المشيد حديثا. كانت أقلعت الرحلة في التاسعة صباحا من مطار سفنكس، وعلى متنها 70 راكبا.

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