الألعاب النارية تضيء سماء القاهرة احتفالاً بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاءت الألعاب النارية سماء القاهرة منذ قليل، من مركز شباب الجزيرة، في احتفالية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي باحتفال أعياد الشرطة وذكرى ثورة يناير. وأطلقت الألعاب النارية فى سماء القاهرة احتفالا ب في الحفل الغنائي الذي يشهده حاليا وزير الرياضة داخل مركز شباب الجزيرة بمشاركة أوركسترا الوزارة. وتنظم وزارة الشباب والرياضة في اطار الاحتفال بذكري 25 من يناير احتفالية كبري في جميع محافظات الجمهورية. حيث تم التنسيق مع مديريات الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية لتنفيذ برنامج موحد، يبدا بمهرجان للمشي والجري والدراجات بالإضافة الي معارض لتسويق المنتجات ومعرض الحرف اليدوية والمنتجات الشبابية يعقبها حفل فني لكل محافظة وعروض من الرياضات المختلفة. يشار إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شهد صباحا ماراثون للمشي والدراجات من امام مركز شباب الجزيرة شارك فيه 500 مشارم ومشاركة من جميع الاعمار السنية.

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