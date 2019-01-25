شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التطبيق الجديد لموقع وزارة الداخلية للحصول على الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إشارة البدء لبوابة وزارة الداخلية الجديدة، أثناء احتفالات "عيد الشرطة" وما واكبه من وجود "تطبيق جديد" لموقع الوزارة على الهواتف المحمولة، ينشر " الخليج 365 " ، لينك التطبيق الجديد "https://play.google.com/store/apps/details?id=moi.com.excel.moi

ويستطيع المواطنين الدخول من خلال التطبيق الجديد لمعرفة الأخبار الخاصة بالوزارة، والحصول على الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر.