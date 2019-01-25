شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الإسلامية" يهنئ الشرطة بعيدها ويؤكد: رحالها ضحوا من أجل أمن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مجمع البحوث الإسلامية قوات الشرطة المصرية الأبطال في ذكرى تضحياتهم في الدفاع عن الوطن، مثمنا تضحياتهم المستمرة للحفاظ على أمن مصر وسلامة شعبها وأراضيها.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محيي الدين عفيفي، إن ما يقوم به رجال الشرطة الأبطال سواء في الماضي أم الحاضر من تضحيات مستمرة لإقرار الأمن في الشارع المصري، والحفاظ الوطن ومقدارته، يعكس الدور المهم لهؤلاء الأبطال.

أضاف الأمين العام، أن رجال الشرطة ومايقومون به من جهد واضح، في دعم مسيرة الاستقرار والتضحية بأ غلى مايملكون وهي النفس، يؤكد على وطنية وانتماء هؤلاء الأبطال لمصرهم الحبيبة، كما يؤكد على أهمية الوقوف بجانبهم ودعمهم معنويا في حربهم مع القوات المسلحة الباسلة ضد قوى الإرهاب والتطرف.

وفي هذه المناسبة يوجه مجمع البحوث الإسلامية تحية تقدير وإعزاز للشهداء الأبرار من رجال الشرطة المصريه الذين ضحوا بأرواحهم لينعم المصريون بالأمن والأمان،وتحية تقدير واحترام إلى الأسر المصرية التي قدمت هؤلاء الشهداء لتحيا مصر.