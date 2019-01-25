شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تنقذ 1442 مشردا بلا مأوى حتى مساء الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فرق العمل التي تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى.

وتجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ اجمالي الحالات التي تم التعامل معها على مدار الايام السابقة و حتى مساء أمس الخميس 24 يناير 1442 حالة مشرد وأطفال بلا مأوى.

وأشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع انه تم التعامل يوم الخميس مع 108 حالة مشرد و 33 طفلا بلا مأوى بأجمالي 141 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث مازالت محافظة القاهرة امس تتصدر عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 67 حالة منها 50 حالة مشرد و 17 حالة طفل بلا مأوى، ومن الملاحظ ايضاً امس تراجع عدد الحالات التي تم التعامل معها على مستوى بقية محافظات الجمهورية حيث تعاملت محافظة اسيوط مع اجمالي 13 حالة منها 7 حالات لمشردين و6 حالات لاطفال بلا مأوى كما تعاملت محافظة الجيزة مع 6 حالات لمشردين فقط ومحافظة بورسعيد مع ٦ مشردين ايضاً.

وتنوعت انواع التدخلات التي تقدم من الفريق الى المواطنين ما بين الايداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة الى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم امس توزيع 85 بطانية و 82 وجبة ساخنة عليهم، ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والاطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن 16439 و 16528 كذلك على رقم 01095368111 أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.