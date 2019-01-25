شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يحاضر بالجناح السعودى بمعرض الكتاب ويشارك فى صناعة الكسوة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الثقافة المستنيرة أحد أهم ركائز مواجهة التطرف، وأحد أهم ركائز التواصل الحضاري، وأننا يجب أن نسير جنبًا إلى جنب في تفكيك الفكر المتشدد والتنظيمات المتطرفة ، مع التأكيد على مشروعية الدولة الوطنية ودعم قوتها وتماسكها ووحدتها وصمودها .

وأضاف الوزير، خلال كلمته اليوم الجمعة، بالجناح السعودي بمعرض الكتاب، أن الإقبال الكثيف بمعرض الكتاب في هذا العام دليل على أن المجتمع المصري حريص على التزود بالتقافة الوسطية، ويلفظ كل الأفكار المتشددة والمتطرفة ، مشيدا أن متانة العلاقات المصرية السعودية، تصب في صالح الأمة كلها ، وتسهم في تحقيق أمن وسلام المنطقة والعالم كله. وشارك جمعة، فى صناعة كسوة الكعبة، مع محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب ونقيب الأشراف، و د. خالد بن عبد الله النامي ، الملحق الثقافي بالسفارة السعودية بالقاهرة، والدكتور ناصر الزهراني مؤسس مشروع “السلام عليك أيها النبي"، ود. أحمد عجيبة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية , ونخبة من المثقفين المصريين والعربيين.

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