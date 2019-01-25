شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرا التموين والنقل فى ضيافة معرض "ديارنا" ويشيدان بجودة منتجاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وزيرا التموين والنقل معرض ديارنا، حيث تفقدا مع وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى الأجنحة المختلفه ،وأشادا بجودة المنتجات

وتنوعها.

وأعرب العارضون عن سعادتهم بكثافه الزوار واهتمام الحكومة، إذ يتوافد الوزراء يوميا حيث زار المعرض في اليوم الأول السفيره نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، والدكتوره مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة و 70 من أبناء الجيل الثانى.

وفي اليوم الثانى زار المعرض راندا برى حرم رئيس مجلس النواب اللبناني وحرم سفير لبنان في القاهره و سفير دولة بيرو وحرمه.

من جانبها توجهت غادة والى بالشكر للوزراء علي اهتمامهم وزيارتهم المعرض وتشجيعهم للعارضين، مؤكدة أن معرض ديارنا 2019 الذى يعد الأكبر والأهم فى تاريخ معارض ديارنا، أصبح نقطة جذب مهمة لكل المهتمين بالحرف اليدوية والتراثية وفرصة تسويقيه متميزة للحرفيين وأعضاء جمعيات الأسر المنتجة.

يشار إلى أن معرض ديارنا يشارك به 500 عارض ويحتفى بأسوان ضيف شرف المعرض ويفتح أبوابه من العاشرة صباحا حتي العاشرة مساء بمبنى جهاز المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر.