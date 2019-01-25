مصر | الأمن يكشف كواليس سرقة فيلا والدة حلا شيحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن يكشف كواليس سرقة فيلا والدة حلا شيحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، أن المتهم بسرقة فيلا والدة الفنانة حلا شيحة، سرق مشغولات ذهبية خاصة عبارة عن 3 خواتم ذهب، ومبلغ مالي 500 جنيه، ونظارة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف غموض سرقة فيلا خاصة بوالدة الفنانة حلا شيحة، وتبين أن عاطل وراء ارتكاب السرقة، وتمكنت قوى أمنية من القبض عليه وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة.

وورد بلاغا للعميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد مفاده بسرقة فيلا والدة الفنانة حلا شيحة بالريف الأوروبي، بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، وتبين أن الفيلا مكان السرقة، لا يوجد بها كاميرات مراقبة.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، توصلت تحريات المقدم مروان مشرف وكيل فرقة أكتوبر لمرتكب السرقة، وباعداد عدة اكمنة برئاسة المقدم سامح بدوي رئيس مباحث الشيخ زايد، والرائد محمد المسلمي معاون مباحث القسم، تم القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكاب السرقة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، واحاله اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة للنيابة العامة لتولي التحقيقات.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل القبض على شبكة دعارة مكونة من 3 فتيات داخل إحدي الكافيهات الشهيرة بشارع الهرم، وتبين أن عمر أصغرهن 34 سنة، ومقيمة بجسر السويس، وسبق اتهامها في قضية أداب، وأن الثانية مقيمة بمنطقة الطالبية والثالثة من محافظة المنيا وتقيم صحبة إحدي المتهمتين.

وأضافت التحقيقات أن الثلاثة فتيات يتواجدن يوميًا داخل الكافية المشار إليه من الساعة 12 بعد منتصف الليل، حتي الساعة السادسة صباحًا، لاستقطاب راغبي المتعة الحرام من رواد الكافيه، والإنفاق معهم على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي.

وأشارت التحقيقات أنه بفحص هواتفهن عثر على رسائل ومحادثات تفيد بممارستهن الرذيلة بمقابل مادي، كما عثر على صور مخلة لهن، وقررت النيابة حبسهن أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان تمكن ضباط مباحث الأداب بمديرية أمن الجيزة، برئاسة العميد طارق حمزة مدير الإدارة العامة لمباحث الأداب بالجيزة، من القبض على شبكة دعارة مكونة من 3 فتيات داخل إحدي الكافيهات الشهيرة بشارع الهرم، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتوصلت تحريات العقيد محمد سعيد متولي وكيل إدارة مباحث الأداب بالجيزة، إلى تواجد 3 فتيات داخل إحدي الكافيهات الشهيرة بشارع الهرم دائرة قسم شرطة الطالبية، يوميا من الساعة 12 بعد منتصف الليل، حتي الساعة السادسة صباحًا، لممارسة الدعارة مع رواد الكافيه راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد قوة أمنية ومداهمة الكافيه المشار إليه والقبض، وعثر بحوزتهن على مبالغ مالية، وبسؤالهن انكر الإتهامات الموجهة لهن، وبفحص هواتفهن عثر على محادثات تتضمن الإنفاق على ممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي كما عثر على صور مخلة لهن، وتم التحفظ على هواتفهن وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، وأحالهن اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.