مصر | ضبط مرتكبي واقعة إصابة 5 مواطنين من بينهم سيدتين بجرجا

وكانت المتابعات الأمنية، رصدت إضطلاع صفحة إحدى الشبكات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي ببث منشور يتضمن إصابة (5) مواطنين من بينهم سيدتين بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج إثر قيام مجهول بإطلاق النار بشكل عشوائى.

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 20 الجارى بتلقى مركز شرطة جرجا من مستشفى جرجا الجامعى بوصول (5 أشخاص من بينهم سيدتين ) تصادف تواجدهم بمحل الواقعة).

وبسؤال أحمد.ع.م – فلاح – مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا – "شاهد الواقعة ومن أقارب المجنى عليهم".

إتهم كلًا من ( زيدان.م.ز طالب، زيدان.ع.ز – عامل، أحمد.ر.أ – عامل) مقيمين بدائرة وأعيرة نارية تجاه المصابين بسبب وجود خلافات سابقة بينهم والتى أسفرت عن مقتل شقيق المتهم الثانى.

وأمكن ضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى الواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

فى سياق أخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبط إثنين من عناصر تشكيل عصابة يحملون جنسيات أجنبية تخصصوا فى إرتكاب وقائع النصب وإستيلاء على أموال ضحاياهم.

تلقى قسم شرطة بولاق بلاغا من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية بقيام ثلاثة آخرين يحملون جنسيات أجنبية "رجلان، سيدة " بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبلغ 20 ألف دولار، عقب إيهامه بقدرتهم على مضاعفة المبلغ.