أخبار مصر | التضامن: حملة "أنت أقوى من المخدرات" أحدثت صدى دولي واسع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: حملة "أنت أقوى من المخدرات" أحدثت صدى دولي واسع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الحملة "أنت أقوى من المخدرات" كان لها صدى دولي واسع، حيث اعتبرتها الأمم المتحدة نموذج لحملات الوقاية، وتم عرضها كأحد النماذج الناجحة في مؤتمرين دوليين لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات بنيروبي العام الماضى.

وأضاف أن وزارة الأمن العام في الصين اعتبرت الحملة نموذجا ملهما للوقاية من المخدرات، وترجمتها للغة الصينية للاستفادة منها، كما كان لها تغطية كبري في شبكات التليفزيون العالمية مثل (C.NN / B.B.C).

ونظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، ندوة عن العمل القصصي "أنت البطل"، في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات"، والتي قادها سفير الحملة اللاعب الدولي محمد صلاح.

وحضر الندوة الكاتب محمد فتحي، مؤلف العمل القصصي "أنت البطل" والعديد من الأدباء والكتاب والمهتمين وخبراء في مجال الوقاية من المخدرات، وأدارت الندوة الإعلامية نشوى الحوفي.

وأطلقت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، من داخل جناح الوزارة بمعرض الكتاب عمل قصصي جديد بعنوان "أنت البطل" في إطار حملة "أنت أقوي من المخدرات" و التي قادها سفير الحملة اللاعب الدولي محمد صلاح.

تدور أحداث قصة "أنت بطل" عن الطفل المصري "عمر 13 عاما" الذي لم يكن يعلم أن حلمه بالتقاط صورة مع النجم "محمد صلاح" سيدخل به إلى مغامرة مثيرة في عالم الإدمان.

ويقع صديق له فى دائرة تعاطى المخدرات بسبب أصدقاء السوء، دون أن يعرف بأن تراجع مستوى أداء صديقه فى الرياضة وعدم انتظامه فى الدراسة نتيجة التدخين وتعاطيه المخدرات، ويتذكر بأن اللاعب الدولى قاد حملة "انت أقوى من المخدرات".

ويقوم بالبحث عن أي وسيلة تمكنه من التواصل مع النجم العالمى لطلب المساعدة فى إنقاذ صديقه، وقام بالتواصل مع البريد الإليكتروني للنادى الذى يلعب فيه محمد صلاح، وتستمر أحداث القصة فى العديد من المفاجئات حتى ظهور اللاعب الدولى فى النهاية.

وأسفرت الحملة عن تفاعل أكثر من 60 مليون شخص على وسائل التواصل الاجتماعي، وزادت نسبة الاتصال علي الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان بمقدار 400٪.

وأوضحت "والى" إنه سيتم نشر هذا العمل القصصي بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والثقافة باستهداف أكثر من نصف مليون طالب داخل المدارس وقصور الثقافة (كمرحلة آولي ) خلال عام 2019 ويقوم بتنفيذ هذه الفاعليات بالكامل متطوعين شباب حيث يوجد لدى صندوق مكافحة وعلاج الادمان 27 الف متطوع بكافة المحافظات.

واشارت "والى" إلى أن شهر مارس القادم سيشهد إطلاق مرحلة جديدة من حملة (أنت أقوى من المخدرات) مع اللاعب الدولي مع محمد صلاح بتصوير وبث إعلانات جديدة لتوعية الأطفال والشباب.