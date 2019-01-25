أخبار مصر | "شباب الصحفيين" تشارك في احتفالات عيد الشرطة بتوزيع الورود على الضباط والجنود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شباب الصحفيين" تشارك في احتفالات عيد الشرطة بتوزيع الورود على الضباط والجنود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت جبهة شباب الصحفيين، برئاسة هيثم طوالة، المواطنين في محافظات مصر فرحتهم واحتفالهم بعيد الشرطة.

وقام أعضاء الجبهة بتوزيع الورود على ضباط وجنود وأفراد الشرطة المنتشرين في الميادين والشوارع لتأمين الاحتفالات بالإضافة إلى توزيع البروشور الذي تم طبعة بالألوان ويتضمن نجاحات وإنجازات وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الأبطال خلال عام 2018 من خلال استعراض نشاط الداخلية في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب والخارجين على القانون ولاقى إعجاب واستحسان كبير من الجماهير.

وقال طوالة، إن أعضاء الجبهة شاركوا في الاحتفالات وسط الجماهير في 11 محافظة كفرالشيخ والبحيرة والغربية والشرقية والمنيا وأسيوط والوادي الجديد والفيوم والمنوفية وسوهاج وبني سويف من خلال إذاعة الاغاني الوطنية التي الهبت حماس الحضور، بالإضافة إلى المشاركة في ماراثونات للجري والمشي حاملين الاعلام المصرية وصور الشهداء حيث قدم المصريين ملحمة وطنية جديده عبرت بكل صدق وإخلاص عن احترامهم وتقديرهم الكبير لتضحيات رجال الشرطة عيون مصر الساهرة على أمن وأمان المواطن، وتعالت أصوات المشاركين في الاحتفاليات "تحيا مصر وتحيا الشرطة الوطنية"، بالإضافة إلى إطلاق البالونات في الهواء في مشهد حضاري غير مسبوق عكس رسالة جديدة للعالم كله إن مصر بلد الأمن والأمان.