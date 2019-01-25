مصرع طفل سقط من الدور السادس ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: لقي طفل مصرعه، اليوم الجمعة؛ إثر سقوطه من شرفة منزل بالطابق السادس في منطقة بولاق الدكرور. تلقى العقيد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارا من شرطة النجدة بسقوط طفل من علو بشارع محمد نافع المتفرع من شارع ناهيا. وأفادت التحريات الأولية بأنه أثناء وقوف طفل "6 سنوات" في شرفة منزله بالطابق السادس، اختل توازنه وسقط جثة هامدة، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته. تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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