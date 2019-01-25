محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: نظمت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، اليوم الجمعة، احتفالية بميدان الجلاء تزامنا مع عيد الشرطة الـ67. واصطفت فرقة موسيقى الشرطة التابعة لقطاع أمن الجيزة في الجزيرة الوسطى المواجهة لقسم شرطة الدقي، وعزفت مقطوعات عسكرية. وحرص رجال الشرطة على توزيع الورود والأعلام على المواطنين الذين حرصوا على التقاط صور تذكارية مع الضباط وسط أجواء من الفرحة.

كانت هذه تفاصيل خبر ورود وأعلام وموسيقى.. احتفالية أمن الجيزة بعيد الشرطة في ميداني الجلاء والنهضة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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