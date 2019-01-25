مصر | القبض على عصابة أجنبية تخصصت في النصب على المواطنين ببولاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عصابة أجنبية تخصصت في النصب على المواطنين ببولاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبط اثنين من عناصر تشكيل عصابة يحملون جنسيات أجنبية تخصصوا فى ارتكاب وقائع النصب واستيلاء على أموال ضحاياهم.

تلقى قسم شرطة بولاق بلاغا من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية بقيام ثلاثة آخرين يحملون جنسيات أجنبية "رجلان، سيدة " بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ 20 ألف دولار، عقب إيهامه بقدرتهم على مضاعفة المبلغ.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات توصلت الجهود إلى تحديد مرتكبي الواقعة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الرجلين، وبحوزتهما (5700 دولار من متحصلات الواقعة).

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الهاربة وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث النصب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة.

الأمن العام يضبط 14 عنصر إجرامى بحوزتهم أسلحة وهيروين فى مداهمات لبؤرة السحر والجمال

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، اقتحام البؤرة الإجرامية بالسحر والجمال للقضاء على أباطرة الإجرام بالمخدرات والسلاح.

وأسفرت الجهود خلال 48 ساعة الأخيرة فى ضبط 14 عنصر اجرامى شديد الخطورة والسابق اتهامهم فى قضايا متنوعة وبحوزتهم كميات من مخدر الهيروين وزنت 1.2 كيلو و3 قطع سلاح نارى وكمية من الذخائر.

كما سقط فى قبضة القوات، العنصر الشقى "إبراهيم.ع" والهارب من السجن المؤبد ويعد من أحد أباطرة تهريب المخدرات إلى جنوب سيناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية فى استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ منطقة السحر والجمال الحدودية لمدينة العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، مكانًا لترويج المواد المخدرة.

وقيام قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن "الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية" والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى بتوجيه حملة أمنية مكبرة استهدفت المنطقة المشار إليها.