مصر | مدير أمن الجيزة يشارك المواطنين الاحتفالات بعيد الشرطة (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير أمن الجيزة يشارك المواطنين الاحتفالات بعيد الشرطة (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت مديرية أمن الجيزة احتفالية بميدان النهضة بمناسبة عيد الشرطة الـ 67، وشاركت موسيقي الشرطة التابعة لقطاع أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، المواطنين فعاليات الاحتفال، وقدموا الأناشيد الوطنية.

وهنأ اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة المواطنين بعيد الشرطة وقام بتوزيع الهدايا الرمزية عليهم، وسط ترحيب منهم، وأشادوا بدوره الأمني والقضاء على الكثير من البؤر الإجرامية، والحفاظ على نظافة الشارع الجيزاوي، وتوعد مدير الأمن باستمرار الحملات لمكافحة كافة أنواع الفساد والقضاء على تجار المخدرات والأسلحة.

وشارك مدير الأمن خلال الاحتفالية اللواء عادل حجازي حكمدار الجيزة، واللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وعددا من القيادات الأمنية بالمديرية، كما تفقد عددا من الخدمات الأمنية للتأكد من انتشار القوات وتمركزها في أماكنها، وشدد على حسن معاملة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والخارجين عن القانون، خلال الاحتفالات بعيد الشرطة.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2019 برقم اللوحة المرورية وطرق الدفع الإلكترونية

كثرت استخدامات التكنولوجيا داخل جميع الدول العربية والتي أخذت اهتمامًا كبيرًا الفترة الأخيرة وذلك يرجع لإمكانياتها وأدواتها المختلفة التي توفر الكثير من الوقت والجهد على جميع المؤسسات الخدمية وعلى المواطنين حيث أن أي خدمة تقليدية تسير وفق لقوانين وقواعد روتينية تحتم العمل بها وتلزم المواطنين على الانتقالات لمكاتب الخدمات والازدحام والكثير من العوامل الأخرى التي تحدث ضجة وتهدر وقت وجهد العاملين والمواطنين.

وسعت جمهورية مصر العربية على استغلال أدوات التكنولوجيا الحديثة في تقديم جميع الخدمات وذلك من خلال بعض المواقع التي صممت خصيصًا لتقديم كل ما يرغب المواطن في فعله من خلال شبكات الإنترنت ومن أبرز هذه الخدمات هي خدمة متابعة واستعلام عن مخالفات المرور في مصر عن طريق رقم السيارة وذلك من خلال الدخول على الموقع من أي مكان دون الحاجة للذهاب لمكاتب أو خدمات تقليدية ولك في هذا المقال كل ما تريد معرفته عن الخدمة الإلكترونية المقدمة لجميع مواطنين الجمهورية للاستعلام عن مخالفات المرور.

وتقدم وزارة الداخلية عبر موقعها خدمة معرفة مخالفات المرور الخاصة بالمركبات وذلك من خلال إدخال رقم اللوحة الرقمية الخاصة بسيارتك وهذا المقال يوفر لك كل ما ترغب في معرفته من إجراءات الدخول وحتى الوصول للخدمة.

يمكنك الدخول مباشرة على موقع وزارة الداخلية التي أعلنت وجود خدمات إلكترونية خاصة بخدمة المرور التي تسمح لأي مواطن داخل الجمهورية بمعرفة كل المخالفات الواقعة علي سيارته وذلك من خلال تواجده في أي مكان داخل الجمهورية وذلك من النقر على رابط تسجيل الدخول التالي بشرط الاتصال بشبكة الإنترنت حيث يعمل الموقع على الشبكة ولا يسمح لأي أحد الدخول إلا بتوفر شبكة اتصال جيده بالإضافة لأنه يستطيع من خلال الخدمات الإلكترونية سداد فاتورة الإنترنت بخدمة فوري التي أتيحت هي الأخرى لخدمة المواطنين وتسهيل كل الوقت والجهد المبذول لذلك.

ومن الجدير بالذكر أن إدارة المرور العامة في جمهورية مصر العربية أتاحت رابط من خلال الدخول على وزارة الداخلية تستطيع معرفة مخالفاتك والأخطاء التي وقعت عليك أثناء سير المركبة وهذه القوانين واللوائح كان من شأنها الحفاظ على أرواح المواطنين من خلال عدم ارتكاب أي أخطاء أثناء السير على الطريق ومراعاة المشاة.

سواء كانت مخالفات سرعة القيادة أو قطع إشارات المرور أو الوقوف بسيارتك في منتصف الطريق أو صف ثان وهذه أكثر المخالفات التي تقع على الكثير من الناس بالإضافة لإمكانية إرسال رسائل نصية لأصحاب السيارات تخبرهم بوقوع مخالفة على سيارته يستطيع من خلال هذه الرسالة الدخول على الموقع الرسمي والإطلاع عليها ومعرفة المبلغ المراد سداده.