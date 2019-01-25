أخبار مصر | مساعد وزير التضامن: 79% من الجرائم تقع تحت تأثير المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد وزير التضامن: 79% من الجرائم تقع تحت تأثير المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، علي استمرار الصندوق فى حملات التوعية والوقاية من المخدرات حيث أن كل جنيه يتم إنفاقه على التوعية يقابله 62 جنيه فى حاله عدم الوقاية من تعاطى المخدرات وذلك لعلاج المشاكل الناتجة عن المخدرات.

وتابع: "لن نبخل في الاستثمار في الوقاية من الإدمان لحماية الأطفال والشباب من المخدرات"، كما أن 79% من الجرائم تقع تحت تأثير المخدرات.

وكان نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، ندوة عن العمل القصصي "أنت البطل"، في إطار حملة "أنت أقوي من المخدرات"، والتي قادها سفير الحملة اللاعب الدولي محمد صلاح.

وحضر الندوة الكاتب محمد فتحي، مؤلف العمل القصصي "أنت البطل" والعديد من الأدباء والكتاب والمهتمين وخبراء في مجال الوقاية من المخدرات، وأدارت الندوة الإعلامية نشوى الحوفي.

وكانت أطلقت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، من داخل جناح الوزارة بمعرض الكتاب عمل قصصي جديد بعنوان "أنت البطل" في إطار حملة "أنت أقوي من المخدرات" و التي قادها سفير الحملة اللاعب الدولي محمد صلاح.

تدور أحداث قصة " أنت بطل " عن الطفل المصري "عمر 13 عاما" الذي لم يكن يعلم أن حلمه بالتقاط صورة مع النجم "محمد صلاح" سيدخل به إلى مغامرة مثيرة في عالم الإدمان.

ويقع صديق له فى دائرة تعاطى المخدرات بسبب أصدقاء السوء ،دون أن يعرف بأن تراجع مستوى أداء صديقه فى الرياضة وعدم انتظامه فى الدراسة نتيجة التدخين وتعاطيه المخدرات، ويتذكر بأن اللاعب الدولى قاد حملة "انت أقوى من المخدرات" وان صورة اللاعب مع شعار الحملة على سُوَر مدرسته.

ويقوم بالبحث عن اى وسيلة تمكنه من التواصل مع النجم العالمى لطلب المساعدة فى إنقاذ صديقه، حيث قام بالتواصل مع البريد الإليكتروني للنادى الذى يلعب فيه محمد صلاح وتستمر احداث القصة فى العديد من المفاجئات حتى ظهور اللاعب الدولى فى النهاية.

ويأتي ذلك على هامش افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم معرض القاهرة الدولى للكتاب وتفقده جناح صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، وبحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير الصندوق.

وأسفرت الحملة عن تفاعل أكثر من 60 مليون شخص علي وسائل التواصل الاجتماعي وزادت نسبة الاتصال علي الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان بمقدار 400 ٪.

وقالت "والى"، إننا نطلق اليوم مرحلة جديدة للحملة وهي بداية لسلسلة مغامرات " أنت البطل " والتي تم اعدادها مع اللاعب الدولى محمد صلاح لتوعية الأطفال في الشريحة العمرية من ( 9 الي 13 عام)، ﻭانه سيتم توظيف العمل القصصي ضمن فاعليات معرض الكتاب من خلال ورش عمل ومجموعات للسرد والحكي تستهدف الأطفال رواد المعرض مع توزيع 10 الاف نسخة مجانية عليهم لرفع الوعي بخطورة تعاطي و إدمان المخدرات، في إطار عمل فني جذاب يستثمر أحد أهم النماذج الشبابية الملهمة للأطفال مع تحفيزهم بتقديم جوائز رياضية من خلال تنظيم مسابقات فنية وأدبية.

وأوضحت "والى" إنه سيتم نشر هذا العمل القصصي بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والثقافة باستهداف أكثر من نصف مليون طالب داخل المدارس وقصور الثقافة (كمرحلة آولي ) خلال عام 2019 ويقوم بتنفيذ هذه الفاعليات بالكامل متطوعين شباب حيث يوجد لدى صندوق مكافحة وعلاج الادمان 27 الف متطوع بكافة المحافظات.

وأشارت "والى" إلى أن شهر مارس القادم سيشهد إطلاق مرحلة جديدة من حملة (أنت أقوى من المخدرات) مع اللاعب الدولي مع محمد صلاح بتصوير وبث إعلانات جديدة لتوعية الأطفال والشباب.