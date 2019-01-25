أخبار مصر | "والي": حملة "أنت البطل" تأتي في إطار الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "والي": حملة "أنت البطل" تأتي في إطار الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، ندوة عن العمل القصصي "أنت البطل"، في إطار حملة "إنت أقوي من المخدرات"، والتي قادها سفير الحملة اللاعب الدولي محمد صلاح.

حضر الندوة الكاتب محمد فتحي، مؤلف العمل القصصي "أنت البطل" والعديد من الأدباء والكتاب والمهتمين وخبراء في مجال الوقاية من المخدرات، وأدارت الندوة الإعلامية نشوى الحوفي.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن تنفيذ حملة "أنت أقوى من المخدرات" يأتي في إطار الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات التي أعلنها مجلس الوزراء في مايو 2015 وتتضمن مكون إعلامي متكامل حيث استندت علي أبحاث ودراسات حددت أهم المفاهيم المغلوطة المنتشرة بين الشباب تجاه المخدرات، وكيفية مواجهتها بالتالي تتسم هذه الحملة بعمق المضمون والاستناد إلي المنهج العلمي الرصين كما أن الحملة مستمرة لم ينقطع نشاطها منذ إعلان الخطة، ولذلك فإن الاستدامة أحد أهم مميزاتها.

وأضافت "والي"، في الكلمة، التي ألقاها نيابة عنها عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الحملة تتنوع أدواتها وتستثمر كل الوسائط الإعلامية، فهي تتضمن إعلانات تليفزيونية وإذاعية وإعلانات طرق وأعمال غنائية، وتستثمر بقوة أدوات التواصل الاجتماعي.

كما يتم طرح أحد الأدوات الجديدة للحملة من خلال العمل القصصي "أنت البطل" لتوعية الأطفال بقضية المخدرات في إطار فني شيق وأسلوب جذاب، إضافة إلى أن الحملة تعتمد أيضاً علي عنصر الاتصال الجماهيري من خلال الشباب المتطوعين في مختلف المحافظات والبالغ عددهم "27 ألف شاب" ينفذون مبادرات فعالة بكل التجمعات الشبابية، تحت شعار "أنت أقوي من المخدرات".

وأوضح "عثمان"، أن الحملة حددت سفرائها من واقع دراسة متعمقة للفئات المستهدفة، حيث جرى البدء باستهداف الحرفيين والسائقين باعتبارهم أكثر الفئات عرضة للمشكلة، وحددت الأبحاث الفنان محمد رمضان باعتباره أكثر الفنانين تأثيراً علي هذه الفئة، وجرى تنفيذ "3" تنويهات للفنان محمد رمضان كان لها صدي واسع علي الفئة المستهدفة، ثم استثمار مشاركة اللاعب محمد صلاح باعتباره أيقونة ملهمة للشباب وجرى تنفيذ معه 4 إعلانات تليفزيونية كان لها تأثيرا كبيرا على شبابنا.

ووجه "عثمان"، التحية للاعب لمشاركته في الحملة ومتابعته المستمرة لفاعلياتها، لافتا إلى أن جميع سفراء الحملة متطوعين عملوا خلال مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه الشباب محمد صلاح، محمد رمضان، محمد حماقي، أحمد جمال، والنادي الأهلي.

وأكد الصدى الدولي الواسع لهذه الحملة، حيث اعتبرتها الأمم المتحدة نموذج لحملات الوقاية، وتم عرضها كأحد النماذج الناجحة في مؤتمرين دوليين لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات بنيروبي العام الماضى، واعتبرتها وزارة الأمن العام في الصين نموذجا ملهما للوقاية من المخدرات، وترجمتها للغة الصينية للاستفادة منها، كما كان لها تغطية كبري في شبكات التليفزيون العالمية مثل (C.NN / B.B.C).

وأكد استمرار الصندوق فى حملات التوعية والوقاية من المخدرات حيث ان كل جنيه يتم إنفاقه على التوعية يقابله 62 جنيه فى حاله عدم الوقاية من تعاطى المخدرات وذلك لعلاج المشاكل الناتجة عن المخدرات قائلا: "لن نبخل في الاستثمار في الوقاية من الإدمان لحماية الأطفال والشباب من المخدرات"، كما أن 79% من الجرائم تقع تحت تأثير المخدرات.

وأشار عثمان إلى النتائج التي حققتها الحملة، فقد شاهد الحملة بمراحلها المختلفة 70 مليون مشاهد، وساهمت المرحلة الأخيرة للحملة في زيادة الاتصالات علي الخط الساخن بنسبة 400%، كما زاد متابعي صفحة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان علي F.B من 5 آلاف متابع إلى "2 مليون متابع 86% منهم في الفئة العمرية من 15 إلي 35 عام، كما أن شهر مارس المقبل سيشهد إطلاق مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات"، مع اللاعب الدولي محمد صلاح، بتصوير وبث إعلانات جديدة لتوعية الأطفال والشباب لافتا إلى أن العمل القصصي "أنت البطل" سيتم توزيعه على الطلاب فى المدارس مجانا.