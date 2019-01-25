أخبار مصر | مدير صندوق مكافحة الإدمان: محمد رمضان أكثر الفنانين تأثيرا على المدمنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير صندوق مكافحة الإدمان: محمد رمضان أكثر الفنانين تأثيرا على المدمنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الحملة حددت سفرائها من واقع دراسة متعمقة للفئات المستهدفة، حيث جرى البدء باستهداف الحرفيين والسائقين باعتبارهم أكثر الفئات عرضة للمشكلة، وحددت الأبحاث الفنان محمد رمضان باعتباره أكثر الفنانين تأثيراً علي هذه الفئة.

وأوضح "عثمان"، إنه جرى تنفيذ "3" تنويهات للفنان محمد رمضان كان لها صدي واسع علي الفئة المستهدفة، ثم استثمار مشاركة اللاعب محمد صلاح باعتباره أيقونة ملهمة للشباب وجرى تنفيذ معه 4 إعلانات تليفزيونية كان لها تأثيرا كبيرا على شبابنا.

وكان نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، ندوة عن العمل القصصي "أنت البطل"، في إطار حملة "إنت أقوي من المخدرات"، والتي قادها سفير الحملة اللاعب الدولي محمد صلاح.

وحضر الندوة الكاتب محمد فتحي، مؤلف العمل القصصي "أنت البطل" والعديد من الأدباء والكتاب والمهتمين وخبراء في مجال الوقاية من المخدرات، وأدارت الندوة الإعلامية نشوى الحوفي.

وكانت أطلقت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، من داخل جناح الوزارة بمعرض الكتاب عمل قصصي جديد بعنوان "أنت البطل" في إطار حملة "إنت أقوي من المخدرات" و التي قادها سفير الحملة اللاعب الدولي محمد صلاح.

تدور أحداث قصة " أنت بطل " عن الطفل المصري "عمر 13 عاما" الذي لم يكن يعلم أن حلمه بالتقاط صورة مع النجم "محمد صلاح" سيدخل به إلى مغامرة مثيرة في عالم الإدمان.

ويقع صديق له فى دائرة تعاطى المخدرات بسبب أصدقاء السوء ،دون أن يعرف بأن تراجع مستوى أداء صديقه فى الرياضة وعدم انتظامه فى الدراسة نتيجة التدخين وتعاطيه المخدرات، ويتذكر بأن اللاعب الدولى قاد حملة "انت أقوى من المخدرات" وان صورة اللاعب مع شعار الحملة على سُوَر مدرسته.

ويقوم بالبحث عن اى وسيلة تمكنه من التواصل مع النجم العالمى لطلب المساعدة فى إنقاذ صديقه، حيث قام بالتواصل مع البريد الإليكتروني للنادى الذى يلعب فيه محمد صلاح وتستمر أحداث القصة فى العديد من المفاجئات حتى ظهور اللاعب الدولى فى النهاية.

ويأتي ذلك على هامش افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم معرض القاهرة الدولى للكتاب وتفقده جناح صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، وبحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير الصندوق.

وأسفرت الحملة عن تفاعل أكثر من 60 مليون شخص علي وسائل التواصل الاجتماعي وزادت نسبة الاتصال علي الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان بمقدار 400 ٪.

وقالت "والى"، إننا نطلق اليوم مرحلة جديدة للحملة وهي بداية لسلسلة مغامرات " أنت البطل " والتي تم إعدادها مع اللاعب الدولى محمد صلاح لتوعية الأطفال في الشريحة العمرية من ( 9 الي 13 عام)، ﻭانه سيتم توظيف العمل القصصي ضمن فعاليات معرض الكتاب من خلال ورش عمل ومجموعات للسرد والحكي تستهدف الأطفال رواد المعرض مع توزيع 10 آلاف نسخة مجانية عليهم لرفع الوعي بخطورة تعاطي و إدمان المخدرات، في إطار عمل فني جذاب يستثمر أحد أهم النماذج الشبابية الملهمة للأطفال مع تحفيزهم بتقديم جوائز رياضية من خلال تنظيم مسابقات فنية وأدبية.