أخبار مصر | المهندسين: غدا الجمعية العمومية العادية لشعبة "الهندسة المدنية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المهندسين: غدا الجمعية العمومية العادية لشعبة "الهندسة المدنية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم شعبة الهندسة المدنية، بنقابة المهندسين المصرية، الجمعية العمومية العادية، غدا السبت، بمبني النقابة العامة بشارع رمسيس، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية السياسة العامة للشعبة، واعتماد التقرير السنوي عن نشاط الشعبة وإنجازاتها خلال عام 2018، عرض خطة عمل الشعبة لعام 2019، بالإضافة إلي النظر في المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة.

وذلك علما بأن يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا بحضور ربع عدد الأعضاء علي الأقل، فإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الجمعية ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور 50 عضوا علي الأقل، وإلا تكررت الدعوة إلي الاجتماع حتي يكتمل العدد.

ولا يجوز أن يحضر اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة إلا الأعضاء الذين قاموا بتسديد رسوم الاشتراكات السنوية المستحقة عليهم حتي نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة للاجتماع "اشتراك 2017" والذين أعفوا من أدائها.

ولكل من أعضاء الشعبة حق التقديم باقتراحات إلي الجمعية العمومية، بشرط أن تقدم هذه الاقتراحات إلي مجلس الشعبة قبل انعقادها بأسبوعين علي الأقل، لدراستها وإقرار عرضها.

وكانت نظمت نقابه المهندسين ش ملتقى شباب المهندسين الأول الذي أقامته لجنة الشباب بنقابة المهندسين المصرية، عددًا من المحاضرات العلمية في كافة التخصصات الهندسية.

وكانت أولى المحاضرات في نمذجة المعلومات الإنشائية (BIM) والتي ألقاها الدكتور وليد العمري، حيث أوضح فيها أن نمذجة المعلومات الإنشائية معنية بعملية توليد وإدارة بيانات المبنى خلال دورة حياته، مشيرًا أن BIM برنامج يجمع كافة التفاصيل الإنشائية والمعمارية، بالإضافة إلى الأعمال الميكانيكية والكهربائية في نموذج واحد يمكنه التناسق بينها، وكذلك عملية حصر وجداول إنشاء التوقيتات الزمنية للمشروعات.

كما شهدت المحاضرة الثانية والتي كانت بعنوان الكلاسيك كونترول (Classic-Control) والتي ألقاها المهندس عادل عبد العاطي- المتخصص في التركيبات والتوريدات، تعرَّض خلالها إلى معرفة بعض أساسيات الهندسة الكهربية الخاصة بالدوائر، والمكونات المستخدمة فى عملية التحكم الآلى، والحسابات التصميمية للمكونات، مع شرح عملي لبعض الدوائر.

ودارت المحاضرة الثالثة والتي ألقاها المهندس أحمد شعبان حول B.M.S أنظمة إدارة المبنى ومدى أهمية هذا النظام، ولماذا أصبح منتشرًا في مصر ودول الخليج، منوهًا إلى بعض أهدافه والتي من بينها ترشيد استهلاك الطاقة وتسهيل عملية تشغيل وإدارة المباني والمصانع والمستشفيات، مؤكدًا أن B.M.S أصبح من متطلبات العمل بالنسبة للمهندس في سوق العمل.

فيما كان موضوع المحاضرة الرابعة إدارة المشروعات بشكل احترافي P.M.P حيث أشار فيها المهندس محمد رسلان إلى معرفة المهارات الرئيسية والمبادئ العامة لإدارة المشروعات، منوهًا إلى أن شهادة P.M.P هي الأكبر عالميًا في إدارة المشروعات التي تصدر من معهد P.M.I الأمريكي المؤسسة الأعرق عالميًا في إدارة المشروعات.

وتناول رسلان دور مدير المشروع من خلال إدارة التكامل والنطاق والجدول الزمني والتكاليف والجودة والموارد والتواصل والمخاطر والمشتريات والمعنيين من خلال أفضل الممارسات للخبراء العالميين في إدارة المشروع.

يذكر أن الملتقى هو ملتقى مهني وتدريبي واجتماعي وترفيهي يهدف إلى دمج شباب المهندسين حديثى التخرج وطلبة السنة النهائية بكليات الهندسة- بسوق العمل الفعلى عن طريق إتاحة فرص مجانية ومخفضة للتدريب والتأهيل الفنى وتقديم عدد من المحاضرات الفنية المتخصصة في الشُّعب الهندسية المختلفة ومحاضرات عامة وورش عمل في مجالات تنمية المهارات الذاتية والعرض والتقديم الاحترافي (Soft Skills) وتطوير اللغة الانجليزية، بالإضافة إلى الاطلاع على كل الدورات الهندسية الحديثة والمطلوبة بسوق العمل بالمجالات المختلفة.

ويتخلل اليوم تكريم عدد من أوائل الخريجين بكليات الهندسة على مستوى الجمهورية، مع إقامة حفل فنى غنائى لشباب المهندسين.