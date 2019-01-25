أخبار مصر | الإفراج عن 2868 من الغارمين ضمن مباردة الرئيس السيسي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفراج عن 2868 من الغارمين ضمن مباردة الرئيس السيسي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في مشهد مؤثر حيث كانت الدموع حاضرة والدعوات لا تتوقف وسط فرحة عارمة استقبل عددًا من ذوي المفرج عنهم ذويهم الغارمين المفرج عنهم في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "سجون بلا غارمين" بمناسبة احتفالات عيد الشرطة.
وتوجه الغارم المفرج عنه بشكر الرئيس السيسي وبشكر صندوق تحيا مصر.
واستمرارًا للجهود المبذولة تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سجون بملا غارمين أو غارمات، وتنفيذا للتوجيهات المستديمة لمحمود توفيق وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية للإفراج عن الغارمين المودعين بالسجون باعتبارهم جزءا لا يتجرأ من نسيج المجتمع بما يتيح رعايتهم واحتـوائهم وتأهيلهم بما يحول دون عودتهم لمدارك الجريمة.
وأسفرت الجهود عن الإفراج عن عدد 2868 من نزلاء السجون الغارمين من خلال تمويل صندوق تحيا مصر وبعض منظمات المجتمع المدني وبعض ذوى النزلاء ، وكذا إنهاء أوراق النزيلات والنزلاء الغارمين بلجان الإفراج الشرطي والعفو الرئاسي.
كما تم الإفراج بالعفو عن عدد 4063 نزيلا تنفيذا لقرار السيد رنيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2019 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة (67) وثورة 25 يناير ليبلغ إجمالي المستفيدين من العفو الرئاسي ومبادرة سجون بلا غارمين وغارمات عدد 6931 نزيل.
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