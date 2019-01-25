أخبار مصر | بدموع الفرح.. سيدة تستقبل ابنها المفرج عنه ضمن "سجون بلا غارمات" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدموع الفرح.. سيدة تستقبل ابنها المفرج عنه ضمن "سجون بلا غارمات" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دشن قطاع السجون بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، احتفالا بخروج عدد جديد من الغارمين والغارمات بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة.
وتفاعل السجناء المفرج عنهم مع الأغاني الوطنية التي تم بثها في الاحتفالية، وسط زغاريد النساء، فيما حمل السجناء صورًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته مبادرة سجون بلا غارمات أوغارمين.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها قطاع مصلحة السجون، اليوم الجمعة، بمجمع سجون طرة بمناسبة الإفراج عن عدد من نزلاء السجون وفي إطار الاحتفال بـ "عيد الشرطة" وثورة "25 يناير".
كان قطاع مصلحة السجون، قد شكل لجانًا لفحص ملفات نزلاء لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد من النزلاء.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلاً لمبادرة الرئيس (سجون بلا غارمين أو غارمات) وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
وأكد أحد المفرج عنهم أنه محكوم عليه بثلاث سنوات وقضى منهم بالفعل 4 أشهر وتوجه بالشكر للرئيس السيسي.
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