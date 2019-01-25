أخبار مصر | في ختام زيارتها لدافوس.. المشاط: السياحة من أولويات الحكومة المصرية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ختام زيارتها لدافوس.. المشاط: السياحة من أولويات الحكومة المصرية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، على أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها وزارة السياحة ضمن الوفد المصري في منتدى دافوس، مما يؤكد أهمية هذا القطاع بالنسبة لاقتصاد الدولة، وأضافت أن هذه المشاركة تؤكد أن السياحة من أولويات الحكومة المصرية، وذلك في ختام زيارتها لدافوس بسويسرا للمشاركة فى المنتدى الاقتصادي العالمي "مؤتمر دافوس الاقتصادي" خلال اجتماعه السنوي لعام 2019، ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقد شاركت الوزيرة في عدد من اللقاءات الثنائية ولقاءات مع رئيس الوزراء والوفد المصري المشارك، شملت لقاءات مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بالإضافة إلى عدة لقاءات ثنائية مع مجموعة من الشركات العالمية ومنها هاواوي و لازارد، بالإضافة إلي اجتماعات مع رئيس وزراء الأردن وأرمينيا ، كما التقت عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات العالمية التي تعمل في مجال السياحة.

وعقدت الدكتورة رانيا المشاط عدة لقاءات إعلامية مع عدد قنوات عالمية ومنها CNN ، والعربية، وfinancial times.

وأشارت الوزيرة خلال اللقاءات المختلفة الى أنه لأول مرة يكون لوزارة السياحة برنامج إصلاح هيكلي لتطوير قطاع السياحة، يتضمن رؤية الوزارة لتحقیق تنمیة سیاحیة مستدامة، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة، مشيرة الى أنها استعرضت المحاور المختلفة لبرنامج الإصلاح في لقاءاتها الثنائية، خاصة المحور الخامس الخاص بمواكبة متغيرات صناعة السياحة عالميا والتي من بينها تفعيل مفاهيم السياحة الخضراء، والتوسع في أنشطة السياحة البيئية، ومساندة التزام الدولة فيما يتعلق باتفاقات التغيرات المناخية.

وأضافت أن منتدى دافوس هذا العام ناقش أهمية تبني أهداف التنمية المستدامة في بناء الاقتصاد العالمي بقطاعاته المختلفة ، في السياحة والصناعة وغيرها، والحفاظ على الموارد من اجل مستقبل أفضل، وأهمية التحول الى الطاقة المتجددة، ورقمنة الصناعات المختلفة ، وأهمية اللجوء إلى الأدوات التكنولوجية لاستدامة الموارد.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن الوزارة من خلال برنامج الإصلاح تعيد صياغة وتطوير العلاقات مع المؤسسات الدولية وبحث سبل التعاون بهدف تحقيق محاور الإصلاح بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية والاستعانة بالخبرات في مجالات مختلفة.