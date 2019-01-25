أخبار مصر | غارمة بعد الإفراج عنها: ربنا أكرمني ورجعت لأولادي الأربعة (فيديو)

أفرج قطاع السجون بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن 2868 من الغارمين والغارمات و4063 آخرين بالعفو عن باقي العقوبة، وذلك تنفيذًا للمبادرة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي "سجون بلا غارمين أو غارمات"، وطبقًا لقرار الرئيس رقم 52 لسنة 2019 بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها قطاع مصلحة السجون، اليوم الجمعة، بمجمع سجون طرة بمناسبة الإفراج عن عدد من نزلاء السجون وفي إطار الاحتفال بـ "عيد الشرطة" وثورة "25 يناير".

كان قطاع مصلحة السجون، قد شكل لجانًا لفحص ملفات نزلاء لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد من النزلاء.

وقالت إحدى الغارمات التي تم الإفراج عنها إنه تم العفو عنها بعدما قضت 4 سنوات، وأكدت أنها عادت لأولادها الأربعة بفضل الله ثم فضل مباردة الرئيس السيسي "سجون بلا غارمين أو غارمات".