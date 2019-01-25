أخبار مصر | البنا: تهنئة من القلب لكل من ضحى ويضحي من رجال الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنا: تهنئة من القلب لكل من ضحى ويضحي من رجال الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ المهندس محمد حلمي البنا، مستشار الأمين العام لحزب مستقبل وطن، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكل ضباط وأفراد الأمن، بذكرى عيد الشرطة، قائلا: "تهنئة من القلب لمن ضحى ويضحي من أجل الوطن، كل عام والشرطة المصرية بخير وسلام".

وأضاف البنا، في تصريحات صحفية، أن رجال الشرطة يبذلون كل جهد من أجل حفظ الأمن والسلام في ربوع الوطن، ويضحون بأروحهم فداء للوطن، وهم العيون الساهرة لراحة المواطنين وخدمتهم، مؤكدا على أن شعب مصر لديه وعي بالدور الكبير لوزارة الداخلية وأبنائها في حفظ الأمن الداخلي ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، وحماية المجمتع من المجرمين.

ودعا مستشار الأمين العام لحزب مستقبل وطن، جموع الشعب المصري لتهنئة ضباط الشرطة في عيدهم وتقديم الورود لهم والوقوف إلى جانبهم في الشوارع لأنهم حتى في يوم عيدهم كل فئات المجتمع حصلوا على إجازة وهم يعملون بالليل والنهار وأعلنت الطوارئ ومنعت الإجازات، وهذا أقل ما يقدم لم يضحي بروحه من أجل وطنه.